Доходы россиян падают пятый год подряд. Что будет дальше?

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Росстат отчитался о снижении реальных доходов населения России в 2018 году. Они падают пятый год подряд. Скорее всего, вниз их тянут мелкие предприниматели. Этот год будет более тяжелым, считают аналитики.

Реальные доходы россиян (те, что остаются у населения после выплаты обязательных платежей и скорректированные на величину инфляции) по итогам 2018 года выросли на 0,3%. Об этом в пятницу сообщил Росстат.

Но, поясняет статистическое ведомство, если учесть единовременную выплату в 2017 году, получится, что доходы россиян в прошлом году упали по сравнению с 2017 годом на 0,2%.

"Непрерывный период обнищания"

Единовременную выплату в 5 тысяч рублей, которую упоминает Росстат, российские пенсионеры получили в январе 2017 года.

Каждый год по закону власти обязаны повышать пенсии на уровень инфляции предыдущего года. Но в 2016 году пенсии россиянам повысили только на 4%, а не на 12,9% (такой была инфляция в 2015 году). Часть индексации заменили выплатой. Это позволило сэкономить бюджету около 850 млрд рублей.

Получается, что реальные доходы россиян в последний раз росли в годовом выражении в 2013 году.

По итогам 2018 года они уже на 11% ниже, чем было пять лет назад, посчитал директор аналитического департамента "Локо-инвеста" Кирилл Тремасов.

"Столь длительного непрерывного периода обнищания населения у нас не было даже в 90-х", - написал он в своем телеграм-канале.

Вопреки прогнозам

В первой половине 2018 года доходы россиян начали расти. Это позволило властям дать оптимистичный прогноз. По базовому прогнозу министерства экономического развития реальные доходы должны были вырасти на 3,4%.

6 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью пяти российским телеканалам заявил, что правительству удалось переломить этот тренд, но сделал более скромный прогноз - плюс 1,6% по итогам 2018 года.

20 декабря президент Владимир Путин скорректировал и этот прогноз. Реальные доходы населения России в 2018 году могут вырасти на 0,5% после длительного периода снижения, не исключил он.

Как считают доходы

Реальные доходы считаются из трех основных составляющих. Это, прежде всего, зарплаты и пенсии. И третье - это доходы от мелкого бизнеса и недвижимости.

"Здесь [в третье составляющей] мы не первый год видим достаточно большое падение, в отдельные годы он измерялось двузначными цифрами. "Незарплатная" составляющая и тянет реальные доходы населения вниз", - сказал Би-би-си главный экономист "Уралсиба" Алексей Девятов.

"По ставкам аренды наметилась положительная динамика, но из-за инфляции доходы падают. Сейчас государство принимает усилия по по обелению экономики. Мы видим темпы роста доходов, которые администрирует федеральная налоговая служба. Это говорит о том, что эти усилия дают свои плоды. Но это означает, что бизнес мелких, серый и черный, выходя из тени, начинает платить больше налогов. Естественно, это приводит к тому, что доходы падают", - говорит Девятов.

"Этот год будет более тяжелым"

В 2019 году реальные доходы будут "находится под давлением", прогнозируют аналитики Moody's.

По итогам 2018 года инфляция составила 4,3%, с начала января цены выросли почти на 1%. И инфляции "съедает" предпринимательские доходы и доходы от недвижимости.

Этот год будет более тяжелым, считает Девятов. Ставки НДС повысили, тарифы вырастут. Это также негативно повлияет на реальные доходы.

На фоне ускорения инфляции, повышения налогов и сохранения жесткой бюджетной политики практически нет сомнений, что в этом году непрерывный ряд падения доходов продлится до 6 лет, не исключает Тремасов из "Локо-инвеста".