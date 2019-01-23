Суд арестовал "угонщика" самолета "Сургут - Москва". Вину он не признал

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Ханты-Мансийский районный суд арестовал на два месяца жителя города Павла Шаповалова, обвиняемого в попытке угона самолета "Аэрофлота", выполнявшего рейс "Сургут - Москва". Судья со ссылкой на стюардессу объявил, что Шаповалов говорил о своей причастности к терактам 11 сентября в США.

"Подсудимый вину в совершении преступления не признал, причины захвата воздушного судна также пояснить не смог", - сказал на заседании судья Ринат Ахметов.

Судья также зачитал показания бортпроводницы рейса, которая рассказала, что 41-летний Шаповалов "сообщил, будто причастен к терактам 11 сентября, попросив сменить курс на Афганистан".

Адвокат Шаповалова сообщил журналистам, что не согласен с решением суда и намерен его обжаловать. Защита просила отправить обвиняемого под домашний арест или взять с него подписку о невыезде.

Сам Шаповалов отказался от дачи показаний в суде отказался (о том, что он не признает вину, объявил судья).

"Мне туда вообще не надо было лететь"

Накануне Следственный комитет России (СКР) опубликовал видеозапись допроса Шаповалова, в ходе которого он говорит, что в Афганистан не собирался.

"Это не так все просто, как кажется с первого раза. Мне туда [в Афганистан] вообще не надо было лететь", - сказал мужчина.

Шаповалов также отрицал, что принимал наркотики или психотропные вещества перед посадкой на борт.

Во вторник лайнер Boeing 737-8LJ авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Сургута в Москву, развернулся в воздухе спустя 15 минут после взлета, взял курс в обратном направлении и позже приземлился в Ханты-Мансийске.

Причиной вынужденной посадки стало поведение пассажира. По данным СКР, он пытался прорваться в кабину пилотов и требовал взять курс на в Афганистан. При этом он говорил, что у него при себе оружие.

Через два часа после посадки подозреваемый был задержан. Оружия у него не нашли.

На допросе он сказал, что не проносил на борт ничего опасного, не употреблял наркотики и психотропные вещества перед полетом. Медицинское освидетельствование также не обнаружило в крови Шаповалова ни наркотических веществ, ни алкоголя, сообщал СКР.

Против Шаповалова было возбуждено уголовное дело по статье "Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия".

Во вторник Шаповалову было предъявлено обвинение. Кроме того, ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Накануне газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники писала, что Шаповалов ранее привлекался к уголовной ответственности - в 2012 году в Сургуте. Тогда, по информации издания, суд признал его виновным в том, что он взял во дворе дома два деревянных бруска и кинул их в окна спальни своей родственницы, разбив четыре стекла.

Он был ранее судим за порчу имущества, со ссылкой на СКР подтверждает ТАСС. По данным "Коммерсанта", будущий "угонщик" самолета был приговорен к 200 часам обязательных работ. Однако сам он в суде, который избирал ему меру пресечения, говорил, что к уголовной ответственности ранее не привлекался.