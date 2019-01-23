В США арестован медбрат клиники, где лежащая в коме женщина родила ребенка

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Полиция американского штата Аризона арестовала медбрата клиники, в которой женщина, находящаяся больше 10 лет в коме, родила ребенка.

Как сообщают американские СМИ, 36-летнего Натана Сазерленда подозревают в сексуальном насилии в отношении пациентки, которое привело к рождению ребенка.

Инцидент произошел в клинике Hacienda недалеко от города Финикс - столицы штата Аризона.

Там женщина, которая уже около десяти лет находится в коме после несчастного случая, 29 декабря родила мальчика.

Ребенок, которого родила пациентка, сначала не дышал, тем не менее сейчас сообщается, что он жив и находится под присмотром врачей.

Клиника Hacienda, согласно информации с ее сайта, предоставляет паллиативную помощь - специализированные услуги для неизлечимо больных младенцев, детей, подростков и молодых людей в Аризоне.

Телеканал Си-би-эс со ссылкой на источники сообщал, что персонал больницы не знал о беременности пациентки. В клинике заявили, что "глубоко обеспокоены случившимся". Собеседник канала отметил, что женщина нуждалась в постоянном уходе и доступ в ее комнату был у многих сотрудников.

Адвокат Джон Майклс, представляющий интересы семьи пациентки, сообщил, что, по словам родственников, она находилась в "крайне уязвимом положении".

"Очевидно, что семья возмущена, травмирована и шокирована тем, что их дочь подверглась насилию, и тем, что ей не уделяли достаточного внимания в клинике Hacienda", - сказал он телеканалу Эн-би-си.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В клинике Hacienda не знали о беременности пациентки, пока она не начала рожать

Родственники, по его словам, не готовы сами выступать с публичными заявлениями. Адвокат передал с их слов, что у родившегося ребенка будет "любящая семья, в которой о нем позаботятся".

Подробности о пострадавшей пациентке, в том числе и ее имя, не раскрываются. Известно лишь то, что она оказалась прикована к аппарату искусственного жизнеобеспечения после того как утонула. Также сообщается, что пациентка - коренная американка из племени индейцев апачи из Сан-Карлоса.

"Я глубоко потрясен и в ужасе от того, как обращались с одним из наших членов, - сказал глава племени Терри Рамблер. - Когда вашему любимому человеку оказывают паллиативную помощь, когда он наиболее уязвим и зависим от других, вы доверяете его опекунам. К сожалению, одному из ее опекунов нельзя было доверять, и он воспользовался ею".

Полиция собрала материалы ДНК у мужчин, работающих в клинике. На пресс-конференции в среду представитель полиции штата сказал, что ему неизвестно о случаях отказа от сдачи биоматериала.

В клинике заявили, что сделают все, чтобы расследование полиции принесло результаты как можно скорее. "Мы продолжим сотрудничество с полицией Финикса и другими следственными органами, чтобы докопаться до истины в этой беспрецедентной истории, которая нас глубоко потрясла", - сообщили в больнице.

В департаменте здравоохранения Аризоны сообщили, что проверили условия содержания пациентов в больнице и ввели там усиленные меры безопасности. В частности, как сообщили в полиции Финикса, теперь сотрудники-мужчины заходят в палаты к пациенткам только в сопровождении женщин.

Вскоре после того как стало известно об инциденте, исполнительный директор корпорации, отвечающей за клинику Hacienda в Аризоне, Билл Тиммонс, подал в отставку.

Исполнительный вице-президент совета директоров этой же компании Гари Орман заявил, что добьется полного отчета об инциденте. "Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить безопасность каждого из наших пациентов и наших сотрудников", - пообещал он.

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