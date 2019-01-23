Лидер оппозиции Венесуэлы объявил себя президентом. Его признал Трамп

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны и принес присягу

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны и принес присягу. Президент США Дональд Трамп заявил, что признает его как главу государства.

Выступая перед участниками многотысячного митинга в Каракасе, Гуаидо заявил, что берет на себя президентские обязанности, чтобы "добиться окончания узурпации власти, сформировать переходное правительство и провести честные выборы".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Тысячи людей вышли на улицы Каракаса

Президент США Дональд Трамп выпустил заявление, в котором официально признал Гуаидо в качестве и.о. главы государства.

Трамп назвал Мадуро нелегитимным президентом и заявил, что парламент страны - это единственная легитимная ветвь власти, законно избранная народом Венесуэлы.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В ходе протестов в ночь на среду погибли как минимум четыре человека

Тем временем Верховный суд Венесуэлы объявил о начале уголовного расследования в отношении оппозиционного парламента страны.

В Венесуэле третий день продолжаются протестные акции. Как сообщают местная полиция и неправительственные организации, в ходе демонстраций в ночь на среду погибли как минимум четыре человека.

Сообщается, что среди погибших - 16-летний подросток, который получил смертельное огнестрельное ранение во время одной из демонстраций в ночь на среду.

В соцсетях появились фотографии и видеозаписи, на которых видно, как демонстранты поджигают статую Уго Чавеса в городе Сан-Феликс в штате Боливар.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В среду на улицы городов Венесуэлы вышли сотни тысяч человек

Как сообщают венесуэльские СМИ, массовые антиправительственные демонстрации в среду должны пройти во многих городах страны.

Новая волна протестов в Венесуэле началась в понедельник, когда министерство обороны страны сообщило о неудачной попытке военного мятежа в столице, Каракасе.

Власти страны сообщили об аресте 27 человек по делу о попытке восстания.

Одним из главных инициаторов протестных акций стал Хуан Гуаидо. Он занял пост главы Национальной ассамблеи в начале января и активно призывает к отстранению от власти нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Новая волна протестной активности в стране началась в понедельник

Вице-президент США Майк Пенс в своем "Твиттере" опубликовал видеообращение к венесуэльцам, в котором назвал Мадуро диктатором, у которого нет никаких законных прав на власть и заявил, что Вашингтон поддерживает оппозиционно настроенный парламент страны и его лидера.

Пропустить Twitter пост , автор: @VP As the good people of Venezuela make your voices heard tomorrow, on behalf of the American people, we say: estamos con ustedes. We are with you. We stand with you, and we will stay with you until Democracy is restored and you reclaim your birthright of Libertad. pic.twitter.com/ThzIAqBoRn — Vice President Mike Pence (@VP) 22 января 2019 г.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес отреагировала на выступление Пенса фразой: "Yankee go home" ("Янки, убирайтесь!")

Тем временем правящая Социалистическая партия тоже призвала своих сторонников выйти на улицы, чтобы предотвратить переворот в стране.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Выступая перед участниками многотысячного митинга в Каракасе, Гуаидо заявил, что берет на себя президентские обязанности

Николас Мадуро одержал победу на выборах президента Венесуэлы в мае прошлого года. Для него это уже второй президентский срок.

Оппозиция призывала бойкотировать выборы, а США и некоторые страны ЕС не признали результаты голосования.