Бежавший от правосудия британец сдался полиции в Грузии

Правообладатель иллюстрации rustavi tv Image caption О задержании Шепарда сообщило грузинское телевидение

Джек Шепард, сбежавший от правосудия после того, как суд признал его виновным в гибели 24-летней Шарлотты Браун, сдался полиции. Более полугода он жил в бегах в Грузии.

Шепард задержан в Тбилиси, сообщили родители погибшей девушки. Это подтвердило посольство Грузии в Лондоне.

За три дня до начала судебных слушаний по делу о гибели 24-летней британки Шарлотты Браун выяснилось, что исчез главный подозреваемый - Джек Шепард.

Суд состоялся без его присутствия. Шепарда заочно признали виновным в смерти девушки. Она утонула после того, как он пьяным повез ее кататься на скоростном катере.

В 2015 году Шепард и Браун познакомилась в интернете. Шепард решил покорить сердце Браун, отправившись с ней на прогулку по Темзе на катере. Это было их первое и последнее свидание.

Катер был не совсем исправен - и тем не менее Шепард дал Браун порулить. Вскоре они на полной скорости врезались в бревно и перевернулись. Они оказались в воде, и Браун выбраться не смогла.

Шепарда обвинили в халатности, приведшей к гибели человека, и объявили в розыск. Суд заочно приговорил его к шести годам тюрьмы.

22 января Би-би-си стало известно, что Шепард может укрываться в Тбилиси.