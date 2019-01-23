Население России в 2018 году сократилось впервые за десять лет

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Население России за 2018 год сократилось на 86,7 тыс. человек, следует из предварительной оценки Росстата. Демографы предупреждали, что миграционный прирост перестал компенсировать естественную убыль населения.

По данным Росстата, на 1 января 2019 года население России составило 146 млн 793,7 тыс. человек, что на 86,7 тыс. человек меньше, чем на 1 января прошлого года.

Последний раз население России сокращалось в 2008 году, а последующие годы росло.

Как следует из предварительной оценки Росстата, опубликованной в среду, сокращение численности населения коснулось, в первую очередь, коснулось сельской местности.

Так, городское население на 1 января 2019 года составило 109 млн 451,3 тыс. человек (109 млн 326,90 тыс. человек на 1 января 2018 года), а сельское - 37 млн 342,4 тыс. человек (37 млн 553,5 тыс. человек на 1 января 2018 года).

При этом в Москве численность постоянного населения по сравнению с прошлым годом выросла на 123,8 тыс. человек и на 1 января 2019 года составила 12 млн 630,3 тыс. человек.

О том, что население России в 2018 году может начать сокращаться, летом предупреждали эксперты РАНХиГС и Института Гайдара.

В их июльском мониторинге экономической ситуации в России отмечалось, что миграционный прирост населения продолжает сокращаться и не может компенсировать растущую естественную убыль.

"Основная причина - уменьшение миграционного прироста с Украиной до обычных значений при слабом восстановлении притока из стран Центральной Азии", - говорилось в отчете.

Как отмечали эксперты, за первые четыре месяца 2018 года население России увеличилось за счет мигрантов из Украины на 7,4 тыс. человек, тогда как в январе-апреле 2017 года из Украины прибыло 27,3 тыс. человек, а за тот же период 2016 года - 35,3 тыс.

Сокращение притока мигрантов из Украины, скорее всего, связано с "консервацией ситуации на востоке Украины и прекращением массовой вынужденной миграции в Россию", отмечали демографы.

Главным миграционным "донором" России стал Таджикистан, который в первые четыре месяца 2018 года пополнил население на 12,1 тыс. человек.

Естественная убыль населения (превышение смертности над рождаемостью) возобновилась в России в 2016 году - главным образом, из-за вступления в детородный возраст малочисленного поколения женщин, родившихся в 1990-е годы.