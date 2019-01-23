Население России в 2018 году сократилось впервые за десять лет
Население России за 2018 год сократилось на 86,7 тыс. человек, следует из предварительной оценки Росстата. Демографы предупреждали, что миграционный прирост перестал компенсировать естественную убыль населения.
По данным Росстата, на 1 января 2019 года население России составило 146 млн 793,7 тыс. человек, что на 86,7 тыс. человек меньше, чем на 1 января прошлого года.
Последний раз население России сокращалось в 2008 году, а последующие годы росло.
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Как следует из предварительной оценки Росстата, опубликованной в среду, сокращение численности населения коснулось, в первую очередь, коснулось сельской местности.
Так, городское население на 1 января 2019 года составило 109 млн 451,3 тыс. человек (109 млн 326,90 тыс. человек на 1 января 2018 года), а сельское - 37 млн 342,4 тыс. человек (37 млн 553,5 тыс. человек на 1 января 2018 года).
При этом в Москве численность постоянного населения по сравнению с прошлым годом выросла на 123,8 тыс. человек и на 1 января 2019 года составила 12 млн 630,3 тыс. человек.
О том, что население России в 2018 году может начать сокращаться, летом предупреждали эксперты РАНХиГС и Института Гайдара.
В их июльском мониторинге экономической ситуации в России отмечалось, что миграционный прирост населения продолжает сокращаться и не может компенсировать растущую естественную убыль.
"Основная причина - уменьшение миграционного прироста с Украиной до обычных значений при слабом восстановлении притока из стран Центральной Азии", - говорилось в отчете.
Как отмечали эксперты, за первые четыре месяца 2018 года население России увеличилось за счет мигрантов из Украины на 7,4 тыс. человек, тогда как в январе-апреле 2017 года из Украины прибыло 27,3 тыс. человек, а за тот же период 2016 года - 35,3 тыс.
Сокращение притока мигрантов из Украины, скорее всего, связано с "консервацией ситуации на востоке Украины и прекращением массовой вынужденной миграции в Россию", отмечали демографы.
Главным миграционным "донором" России стал Таджикистан, который в первые четыре месяца 2018 года пополнил население на 12,1 тыс. человек.
Естественная убыль населения (превышение смертности над рождаемостью) возобновилась в России в 2016 году - главным образом, из-за вступления в детородный возраст малочисленного поколения женщин, родившихся в 1990-е годы.