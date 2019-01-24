Что происходит в Венесуэле и почему это важно для России

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Лидер оппозиции в Венесуэле Хуан Гуаидо накануне объявил себя временно исполняющим обязанности президентом страны. Русская служба Би-би-си рассказывает, что произошло в Венесуэле, какие страны признали нового лидера и почему происходящее важно для России.

35-летний Гуаидо, который занимает пост главы Национальной ассамблеи Венесуэлы, объявил себя лидером страны во время выступления на митинге против правительства президента Николаса Мадуро, который прошел в Каракасе в среду.

Он пообещал провести в стране честные выборы и создать переходное правительство, чтобы положить конец экономическому кризису и гиперинфляции в стране (годовая инфляция в Венесуэле приближается к 2 млн процентов). Помимо этого Гуаидо пообещал не наказывать военных, которые помогут отстранить Мадуро от власти.

Вместе с тем вооруженные силы Венесуэлы и другие важнейшие государственные институты страны все еще остаются под контролем действующего президента Мадуро. Министр обороны страны Владимир Падрино написал в своем "Твиттере", что военные не признают Гуаидо новым президентом Венесуэлы.

Кто признал нового президента

Практически сразу после того, как Гуаидо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы, президент США Дональд Трамп выпустил заявление, в котором официально признал его исполняющим обязанности главы государства. Мадуро американский лидер назвал нелегитимным президентом, подчеркнув, что единственной легитимной ветвью власти в Венесуэле является парламент страны.

В ответ на это Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и дал американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть территорию Венесуэлы. Происходящее в стране он назвал попыткой незаконного переворота, и потребовал верности от венесуэльских военных (вооруженные силы страны остаются главной силой, на которую полагается Мадуро для поддержания своей власти).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мадуро, его жена Силия Флорес привествуют своих сторонников во время провластного митинга в Каракасе 23 января

О признании нового президента заявили власти Колумбии, Бразилии, Перу, Аргентины, Чили, Парагвая, Эквадора, Панамы, Гватемалы, Коста-Рики и Гондураса.

Также Гуаидо признали Канада и Грузия.

Кто поддержал Мадуро

О поддержке Мадуро высказались власти Боливии и Кубы. Власти Мексики призвали венесуэльцев избирать власть с помощью законных механизмов. Министерство иностранных дел Китая также заявило о поддержке правительства Мадуро.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил Мадуро поддержку, лично позвонил ему и назвал своим братом, сообщил в своем "Твиттере" пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.

"Наш президент позвонил президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и выразил ему поддержку со стороны Турции. Он сказал: "Брат Мадуро, держись, мы с тобой!". Турция придерживается своей принципиальной позиции против попыток переворотов", - написал он.

Высшее руководство России пока что происходящее в Венесуэле никак не прокомментировало, но некоторые российские официальные лица высказались в поддержку правительства Мадуро.

Российское министерство иностранных дел также поддержало Мадуро и возложило ответственность за случившееся на США. "Видим в бесцеремонных действиях Вашингтона новую демонстрацию тотального игнорирования норм и принципов международного права, попытку сыграть роль самозваного вершителя судеб других народов", - говорится в сообщении ведомства.

Интересы России в Венесуэле

Россия последние несколько лет поддерживала Венесуэлу в обмен на развитие собственных интересов - в основном в нефтяной отрасли, военной отрасли и поставках вооружений.

Москва стала важнейшим партнером в военном и военно-техническом сотрудничестве с Венесуэлой во времена правления Уго Чавеса.

Для России эта страна очень важна из-за ее географического положения вблизи США. В декабре 2018 года в Венесуэлу на совместные учения прилетали два российских стратегических бомбардировщика Ту-160. До этого бомбардировщики летали туда в 2013-м и 2008 годах. В том же 2008 году в Венесуэлу совершил поход тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".

С 2001 года, когда страны подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве, армия Венесуэлы, традиционно использовавшая оружие западного производства, стала закупать российское.

Среди крупнейших контрактов - закупка 23 истребителей Су-30МК2V, поставки двух дивизионов ЗРК С-300 в 2013 году, а также комплексов "Тор", "Бук-М2" и "Печора". Еще Венесуэла получила 92 модернизированных танка Т-72, поставленных в 2012 году, 123 БМП-3Б в 2013 году и многое другое.

В 2010 году в Венесуэле начал работу завод по производству автоматов Калашникова, построенный Россией. Москва также построила завод по производству патронов для них.

Кредиты и нефть

В декабре 2018 года Николас Мадуро побывал в Москве, где встречался с российским президентом Владимиром Путиным. По итогам визита в Москву Мадуро сообщил, что были подписаны контракты, в рамках которых Россия предоставит Каракасу 6 млрд долларов для поддержки нефтедобычи и горнодобывающей отрасли, в основном золотодобычи.

До этого правительство России и "Роснефть", по расчетам агентства Рейтер, с 2006 года выдали Венесуэле как минимум 17 млрд долларов кредитов.

Речь идет о кредите до 4 млрд долларов в декабре 2011 года на приобретение российского вооружения.

Из-за стремительно развивающегося кризиса Москва была вынуждена реструктурировать этот кредит. Первый раз она эта сделала в сентябре 2014 года, затем - в ноябре 2017 года. Тогда российский минфин сообщил, что долг в 3,15 млрд долларов реструктурирован на 10 лет.15 января заместитель главы российского минфина Сергей Сторчак заявил, что Венесуэла платит по новому графику.

Что будет с обслуживанием долга сейчас, неизвестно. Русская служба Би-би-си направила запрос в российский минфин, но ответа пока не получила. Источник Би-би-си в правительстве сказал, что Москва считает, что с Венесуэлой действуют прежние договоренности по кредитам.

Но вице-президент США Майкл Пенс уже заявил, что Россия, Китай и Куба ведут с Венесуэлой "долговую дипломатию", и что многие из ранее достигнутых договоренностей заключались Мадуро без одобрения парламента.

Обширные интересы в Венесуэле есть и у "Роснефти". В 2014 году "Роснефть" выдала Венесуэле 6,5 млрд долларов в качестве предоплаты за поставку нефти.

Этот кредит был обеспечен акциями нефтеперерабатывающей компании CitGo, которая работает на территории США, но при этом основным ее владельцем является венесуэльская нефтяная компания PDVSA. В презентации финансовых результатов "Роснефти" за первые девять месяцев 2018 года говорится, что этот долг сократился с 4,6 млрд долларов на 31 декабря 2017 года до 3,1 млрд долларов на 30 сентября.

Вице-президент "Роснефти" Дидье Касимиро на презентации акционерам заверил, что Венесуэла возвращает долги в соответствии с контрактными обязательствами. Между тем вскоре появились сообщения, что не все так гладко. Глава компании Игорь Сечин, по данным Рейтер, в ноябре 2018 года летал в Каракас для личной встречи с Николасом Мадуро, чтобы обсудить задержки с поставками нефти.

У "Роснефти" есть лицензия на разработку месторождений Патао и Мехильонес на шельфе Венесуэлы сроком на 30 лет. Компания имеет право экспортировать газ из страны. В августе 2017 году "Роснефть" купила 49% индийской компании Essar Oil Limited (Nayara Enegry). Согласно сообщению компании, вместе с этой сделкой компания получила долю в проектах в Венесуэле и уже заключенные контракты на поставку нефти с PDVSA.

На открытии торгов на Московской бирже акции "Роснефти" упали на 1,5%, к 11:56 по московскому времени акции снижаются более чем на 2%.

Русская служба Би-би-си направила запрос в "Роснефть" и ждет ответа. В разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что в Венесуэле в последнее время происходит "довольно большая жопа", но повода для комментария нет. "Какие потери? Там ничего не произошло. Все, что там происходит, там происходит уже лет пять, каждый день", - заявил представитель нефтяной корпорации.

"Все договоры "Роснефти" находятся в правовом поле, что дает компании возможность защищать свои права в международных судах в случае радикальных перемен в верхних эшелонах власти в Венесуэле", - сказал Би-би-си аналитик "Атон" Александр Корнилов.

Экономические связи в Венесуэле есть у ВТБ и Газпромбанка. Каждый из них владеет пакетом 25% плюс одна акция в коммерческом банке "Еврофинанс Моснарбанк", работающем в России. 49% акций банка принадлежит фонду Fonden S.A., который был создан правительством Венесуэлы.

В ноябре прошлого года РБК сообщил, что ВТБ и Газпромбанк ведут переговоры о продаже своих долей в банке. Но сообщений об успешной продаже пока не было. В Газпромбанке Би-би-си сообщили, что риски от событий в Венесуэле оценивают как несущественные. Русская служба Би-би-си также ожидает ответа от ВТБ.

Реформаторы из Москвы

Москва помимо финансовой поддержки пыталась помочь Венесуэле и с преодолением кризиса. В октябре группа чиновников минфина, минэкономразития, ЦБ, российской налоговой службы и казначейства побывала в Венесуэле, сообщало агентство ТАСС. Приехавшие российские чиновники планировали поучаствовать в заседании экспертной группы для разработки мер в области управления экономикой в кризисной ситуации.

Позже российские чиновники даже разработали план по улучшению ситуации в экономике. Он включал в себя пять основных пунктов, писал The Bell, в том числе введение безусловного базового дохода для домохозяйств. Еще российские чиновники предложили пересмотреть подходы к финансированию дефицита бюджета - проще говоря, перестать печатать деньги для латания бюджетных дыр. Еще среди предложений предположительно были наращивание добычи нефти и диверсификация экспорта и проведение налоговой реформы.