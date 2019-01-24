Кадыров заявил, что с жителей Чечни не списали ни рубля долгов за газ

Правообладатель иллюстрации Afonina Elena/TASS Image caption По словам Кадырова, людей вводят в заблуждение сообщениями о списании 9 млрд рублей долга за газ

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что работа по взысканию долгов с населения региона "не приостанавливалась ни на один час", и в решении Заводского районного суда Грозного сумма в 9 млрд рублей, упоминавшаяся в СМИ, не фигурирует.

Кадыров публично высказался после того, как СМИ облетела новость о решении суда Грозного списать с жителей города задолженности за бытовой газ, которая превышает 9 млрд руб. Сначала пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов назвал решение о списании долгов справедливым, основанным "на объективных данных и сложившихся реалиях".

После этого как минимум в шести регионах депутаты региональных законодательных собраний и общественных организаций обратились к местным прокуратурам с просьбой о списании долгов за газ.

По словам Кадырова, разговоры о 9 млрд рублей долга беспочвенны, так как "в постановлении суда нет ни одного слова о сумме".

"Суд обязал навести порядок в вопросах взыскания задолженности. А окончательная сумма может быть установлена только после проведения полной инвентаризации дебиторской задолженности [компанией] "Газпром межрегионгаз Грозный", - говорится в новом сообщении пресс-службы главы Чечни.

Ранее на отсутствие суммы в краткой версии решения суда уже обращали внимание и в "Газпроме". Однако затем в компании уточнили, что в полной версии цифра в 9 млрд рублей все же фигурирует.

Причины задолженности, по мнению Кадырова, в том, что учет реальных потребителей бытового газа не велся, договоры составлялись "без ведома населения", а в списках потребителей значились "десятки тысяч граждан", либо выехавших за пределы Чечни и страны, либо погибших в период военных действий.

Таким образом, из-за отсутствия газовых счетчиков задолженность начислялась и на нежилые дома, считает он. Также причиной задолженности Кадыров назвал повреждения систем транспортировки газа.

"Если у кого-то в регионах есть проблемы с неуплатой долгов, их целесообразно решать, не упоминая при случае и без случая Чечню. У себя мы наводим порядок. И в том, что рано или поздно он будет наведен, не стоит сомневаться", - добавил глава Чечни.

Какую сумму спишут?

Сумма долга за бытовой газ, которую в итоге спишут с жителей Грозного, будет зависеть от решения районного суда, куда компания "Газпром межрегионгаз Грозный" подала апелляционную жалобу. В компании считают, что не было доказано, что задолженность "безнадежная".

Суду предстоит решить, какую сумму задолженности невозможно взыскать из-за истечения сроков исковой давности, отнести ее к категории просроченной, и, следовательно, обязать "Газпром" списать ее.

В "Газпроме" общую сумму задолженностей в регионе оценили более чем в 16 млрд рублей, а долгов, которые могут быть признаны безнадежными и списаны по иску - в 9,3 млрд рублей.

За компанию во вторник вступилась Генпрокуратура: прокурору Чечни поручили поддержать в суде жалобу компании "Газпром межрегионгаз Грозный". Решение чеченской прокуратуры подать иск о списании долгов в ведомстве назвали необоснованным.

Проблема долгов за газ и свет сохраняется в Чечне на протяжении многих лет, долги накапливались с начала 2000-х, когда в республике проходили боевые действия.

В мае прошлого года Кадыров поручил составить список людей, которые не могут сами оплатить свои счета за электричество. А в июне он писал во "ВКонтакте", что в священный для мусульман месяц Рамадан погашена задолженность более 3 тысяч малоимущих абонентов.