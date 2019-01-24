Янукович признан виновным по делу о госизмене

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Оболонский районный суд Киева оглашает приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу. Из формулировок приговора следует, что бывший президент признан виновным в госизмене и попытке посягательства на территориальную целостность Украины.

"Невзирая на непризнание своей виновности обвиняемым, суд, выслушав показания свидетелей, изучив выводы экспертов, документы и вещественные доказательства, оценив доводы обвинения и защиты, считает, что виновность обвиняемого в совершении преступлений доказана надлежащими и допустимыми доказательствами.", - заявили в суде.

Судьи признали его виновным в госизмене, в пособничестве в ведении агрессивной войны и в пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которое повлекло гибель людей.

Суд продолжает оглашение приговора. Пока зачитано чуть меньше половины текста.

Одним из главных доказательств по делу является обращение Януковича к российским властям 1 марта 2014 года с просьбой о вводе войск на Украину. Как заявлял генпрокурор Украины Юрий Луценко, Янукович, "находясь на территории России в марте 2014 года, подписал письмо на имя президента России и призвал его ввести на Украину оккупационные войска".

Кроме того, Луценко заявлял, что обвинение затрагивает ряд эпизодов, в частности "об узурпации власти, о доведении до недееспособности вооруженных сил страны, развале Службы безопасности Украины, уничтожении информационной безопасности страны, нанесении большого ущерба экономической безопасности страны и переходе на сторону врага, что привело к потере территориальной целостности и суверенитета Украины".

Бывший президент Украины и его защита отрицают предъявленные ему обвинения. Янукович утверждает, что письма с призывами ввести войска в адрес российских властей не направлял.

По словам адвокатов, Янукович хотел лично принимать участие в суде, но опасался за свою безопасность.

Суд допрашивал свидетелей в течение нескольких месяцев. Показания дали президент Украины Петр Порошенко, экс-премьер Арсений Яценюк, спикер Верховной рады Андрей Парубий, глава МВД Арсен Аваков, а также секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

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Государственное обвинение потребовало приговорить экс-президента Януковича к 15 годам лишения свободы.

Янукович в 2014 году бежал в Россию, где ему предоставили временное убежище. Слушания по его делу начались в конце июня прошлого года.

Политический кризис на Украине в 2014 году начался с протестов против отказа президента от подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Они привели к бегству Януковича после того, как в феврале 2014 лояльные ему силы начали стрелять по участникам массовых протестов на Майдане в Киеве, что привело к гибели более 100 человек.

22 февраля 2014 года Верховная Рада 328 голосами постановила, что Янукович самоустранился от исполнения конституционных полномочий президента и не исполняет свои обязанности, в связи с чем на Украине были назначены внеочередные президентские выборы.