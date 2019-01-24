Арестован бывший глава правительства Шотландии Алекс Салмонд

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Бывший глава правительства Шотландии Алекс Салмонд арестован, об этом сообщила полиция.

По данным полиции, Салмонду предъявлены обвинения. Однако правоохранительные органы не уточняют, в чем обвиняется Салмонд.

Сообщается, что бывший первый министр Шотландии появится в суде в четверг.

В августе прошлого года полиция Шотландии сообщила, что Салмонда обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении двоих сотрудников администрации.

Полиция Шотландии тогда отказалась отвечать на вопрос, ведется ли уголовное расследование.

Салмонд назвал обвинения смехотворными и в ответ подал в суд на правительство, обвинив его в том, что ход жалобам был дан незаконно.

По данным издания Daily Record, обвинения относятся к декабрю 2013 года, когда Салмонд еще занимал пост главы правительства Шотландии. По данным издания, обвинения против него выдвинули двое сотрудников (их пол не уточняется) официальной резиденции первого министра Шотландии в Эдинбурге.

Жалобы были поданы в январе 2018 года - спустя пять лет после инцидентов.