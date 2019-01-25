Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS

Бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева впервые выступила в суде и дала показания против режиссера Кирилла Серебренникова и других обвиняемых в хищении бюджетных средств. Она утверждает, что участники проекта "Платформа" хотели "хорошо заработать", поэтому использовали "черную" кассу.

Серебренникову, а также бывшему генпродюсеру "Седьмой студии" Алексею Малобродскому, гендиректору организации Юрию Итину и экс-чиновнице минкульта Софье Апфельбаум вменяют хищение 133 млн рублей, выделенных из бюджета на проект "Платформа". Они не признают свою вину и категорически отрицают версию следствия о том, что хотели использовать бюджетные средства для личного обогащения.

Дело Масляевой в начале прошлого года было выделено в отдельное производство, поскольку она признала вину и заключила досудебное соглашение со следствием.

"Такие слова всегда вызывают одобрение"

В пятницу ее впервые допрашивали на судебном процессе по делу Серебренникова и других бывших руководителей "Седьмой студии". Масляева выступала в качестве свидетеля обвинения, передает из зала суда корреспондент Русской службы Би-би-си.

Она рассказала, что узнала о проекте "Платформа" еще до того, как он был утвержден министерством культуры России. По ее словам, в 2011 году Итин пригласил ее для участия в будущем проекте и сказал, что он состоится благодаря "хорошей знакомой из минкульта".

"Скорее всего, Апфельбаум была заинтересована в том, чтобы "Седьмая студия" получила финансирование", - заявила Масляева.

Апфельбаум в 2011 году работала в министерстве культуры заместителем главы департамента по поддержке искусства. Ее подпись стоит на документах, утверждающих бюджетное финансирование "Платформы" Серебренникова.

По словам Масляевой, руководство "Платформы" якобы было в дружеских отношениях с Апфельбаум - "возили ее в город Санкт-Петербург, селили в хорошие гостиницы, поили и кормили".

При этом свидетель пояснила, что "ей неизвестно", получала ли в итоге Апфельбаум "какие-то подарки и материальные выгоды" в связи с деятельностью "Седьмой студии".

Масляева также заявила, что было две кассы - "белая" и "черная". "Отчеты [подаваемые в минкульт] не соответствовали действительному положению дел", - заявила Масляева.

"Могу подозревать, что Итин, Малобродский, Серебренников и Воронова приходили к Апфельбаум и все отчеты составлялись [ими вместе]", - добавила она.

Бухгалтер также рассказала, что на одной из встреч, в которой, кроме нее, участвовали Серебренников, Малобродский и Итин, якобы было сказано, что на проекте "все могут хорошо заработать".

На вопрос прокурора, кто именно высказал такую идею, Масляева ответила: "Не помню точно. Наверное, Серебренников". А когда ее спросили, вызвали ли эти слова одобрение у других участников платформы, Масляева ответила, что "такие слова всегда вызывают одобрение".

"Нужны наличные деньги в большом количестве"

"Итин говорил, что еще до открытия "Седьмой студии" нужны будут наличные деньги в большом количестве. Было сказано, что на проекте все могут заработать. Я думаю, Апфельбаум тоже заработала", - утверждает Масляева.

Обналичивание бюджетных средств в большом объеме - одно из главных доказательств следствия в пользу того, что руководство "Седьмой студии" присвоило себе средства, выделенные министерством культуры. Подсудимые, в свою очередь, настаивают, что все деньги были потрачены на театральные проекты, а наличные деньги театрам необходимы из-за бюрократических сложностей при освоении бюджетных средств.

По словам Масляевой, обналичиванием денег занимались ее знакомые Валерий Синельников (он выступал в суде два дня назад) и Валерий Педченко (был допрошен в суде на прошлой неделе). Деньги переводились на счета сторонних фирм, а затем обналичивались за вычетом процента, который составлял от 4% до 15%, утверждают Синельников и Педченко.

Наличные деньги, по их словам, привозились Масляевой. Сама Масляева утверждает, что часть средств шла на зарплаты, часть - на другие нужды, а третьей частью распоряжались руководители студии.

Схема обналичивания, как заявила Масляева, якобы была предложена Малобродским.

"Я думала, что организация будет совершать правомерные действия. Я смотрела всем в рот, потому что хотела заработать. Я не такая крутая женщина, я нужна была только для того, чтобы изготавливать документы, держать связь с минкультом, все решения принимались руководителями", - заявила Масляева.

По ее словам, финансовая деятельность "Седьмой студии", которой она занималась, превратилась в обналичивание средств. "Руководители организации знали о передвижении всех денежных средств", - заверила свидетель.

Другие свидетели обвинения

На прошлых заседаниях по делу Серебренникова выступали свидетели обвинения Синельников, Педченко и Валерий Дорошенко, которые, с их слов, занимались обналичиванием средств.

Предприниматель из Петербурга Синельников заявил, что был приглашен на "Платформу" в качестве продюсера, однако руководство проекта якобы сообщило ему, что он будет заниматься обналичиванием средств.

По утверждению Синельникова, около десяти раз он приезжал из Петербурга в Москву на несколько дней - специально, чтобы передать крупные суммы наличных на "Платформу". Билеты из Петербурга якобы оплачивались ему из бюджета проекта.

Педченко, согласно этой версии, был помощником Масляевой и переводил средства "Платформы" на счета сторонних фирм. После этого деньгами занимался Дорошенко, обговаривая процент со своим знакомым "Андреем", который открывал подставные фирмы для обналичивания средств.

Дорошенко и "Андрей" забирали себе определенный процент с обналиченной суммы, после чего деньги передавались Педченко "в пакетиках", говорил Дорошенко во время допроса в суде два дня назад.

Все фигуранты дела, кроме Масляевой, отрицают свою вину. По их мнению, бывший бухгалтер оговорила их, и никаких нарушений при расходовании бюджетных средств не было.