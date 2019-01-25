Часы Судного дня замерли на двух минутах до полуночи

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Часы Судного дня, которые измеряют в минутах время, оставшееся человечеству до гибели, замерли на отметке двух минут до полуночи. Эти символические часы были созданы журналом Чикагского университета "Бюллетень ученых-атомщиков" в 1947 году, когда была впервые осознана возможность гибели мира в ядерной катастрофе.

В четверг был объявлено очередное положение минутной стрелки часов - она осталась в той же опасной позиции, что и в прошлом году. В заявлении редакции журнала говорится, что это означает "нормализацию очень опасного мира".

Впервые такой отметки часы достигли в 1953 году, когда США и СССР проводили испытания водородной бомбы. Нынешний год стал третьим, когда стрелка часов оказалась столь близкой к полуночи.

В 1984 году после обострения отношений между США и СССР в результате катастрофы пассажирского авиалайнера, сбитого советскими истребителями на Дальнем Востоке, часы также были на нынешней отметке.

Почему часы остановились?

В ходе церемонии в Вашингтоне представители журнала заявили, что остановка стрелки часов Судного дня вовсе не является хорошим известием.

"Хотя с 2018 года часы остались на той же отметке, её надо считать не признаком стабильности, а суровым предостережениям политикам и гражданам во всем мире", - заявила президент и глава компании, издающей журнал, Рейчел Бронсон.

"Это новое ненормальное состояние мира слишком зыбко и слишком опасно, чтобы с ним можно было согласиться", - сказала Бронсон на церемонии.

Бывший губернатор Калифорнии Джерри Браун, который входит в совет директоров компании, также считает, что "мы играем в русскую рулетку с человечеством".

В заявлении компании признается факт улучшения отношений между США и КНДР, но также отмечаются рост объемов выброса парниковых газов и продолжающиеся дипломатические конфликты между многими странами мира.

Группа считает наличие ядерного оружия и глобальное потепление двумя главными угрозами существованию человечества. Она подчеркивает, что новой опасностью является всё более частое использование информационной войны с целью подрыва демократии во всем мире.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Часы остановились на прежней отметке, что и в прошлом году

Херб Лин, старший научный сотрудник Стэндфордского университета в области кибербезопасности, говорил о конкретном риске фейковых новостей.

"Мир, в котором гнев и фантазия подменяют правду, ужасен", - заявил он.

В 1947 году, когда появились часы Судного дня, минутная стрелка была поставлена на отметке семь минут до полуночи. С тех пор она переводилась 23 раза.

Как напомнили на церемонии, эскиз часов был создан художницей Мартил Лангсдорф. Она стремилась проиллюстрировать рассказы и настроения ученых, озабоченных судьбами мира в век атомного оружия, которое они сами создавали.

В наши дни редакция журнала, в которую входят физики и экологи из многих стран, определяет позицию минутной стрелки часов Судного дня, консультируясь с советом спонсоров, в который входит несколько лауреатов Нобелевской премии.