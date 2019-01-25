В Австралии спрятавшийся в унитазе питон укусил женщину

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Жительницу Австралии, 59-летнюю Хелен Ричардс укусил ковровый питон, забравшийся в унитаз.

Инцидент произошел, когда женщина, гостившая у родственников в Брисбене, пошла в туалет.

Хелен Ричардс рассказала местным журналистам, что "почувствовала резкий удар", когда села на унитаз.

"Я прямо подскочила, оглянулась и увидела нечто похожее на черепаху с длинной шеей, уползающую обратно в унитаз", - рассказала она.

Чтобы извлечь полутораметрового коврового питона, пришлось вызывать профессионального ловца змей.

Ловец Жасмин Зелени рассказала, что змеи часто прячутся в туалетах, когда ищут для себя воду в жаркую погоду.

Правообладатель иллюстрации JASMINE ZELENY Image caption Питон, скорее всего, искал воду, спасаясь от жары

По словам Зелени, неглубокие колотые раны Ричардс были обработаны антисептиком, самого же питона Зелени назвала безобидным.

"К сожалению, наиболее удобный для змеи выход оказался заблокирован, когда Хелен села на унитаз, и животное испугалось", - сказала ловец змей в интервью Би-би-си.

"Когда я добралась до места происшествия, Хелен уже успокоилась. В этой ситуации она повела себя как герой".

Ковровые питоны широко распространены вдоль восточного побережья Австралии. Они не ядовиты, но после их укусов рекомендуют делать прививку от столбняка.

В Австралии сейчас лето, уже две недели стоит сильнейшая жара, побившая десятки рекордов по всей стране. Температура воздуха достигает 47 градусов Цельсия.

От жары пострадало несколько видов диких животных, поступали сообщения о массовой гибели лошадей, местных летучих мышей и рыб.