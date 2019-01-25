Кремль не знает о новой идее Навального, но в целом одобряет ее

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обладают информацией о новом проекте оппозиционера Алексея Навального, призывающего бороться за повышение зарплат бюджетников в соответствии с "майским указом" Путина. При этом Песков отметил, что "любой общественный контроль востребован".

"Президент Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости общественного контроля за исполнением и ходом реализации задач, которые поставлены в "майских указах". Любое общественное участие в контроле за исполнением майского указа, оно востребовано, но о чем конкретно идет речь - мы не обладаем какой-то информацией", - заявил Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина в подавляющем большинстве случаев не комментирует инициативы сторонников Навального, заявляя, что в Кремле о них ничего не знают.

29 декабря министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что средняя зарплата врача в России составляет около 75 тысяч рублей, 37 тысяч рублей - у среднего медицинского персонала.

В августе прошлого года министр просвещения Ольга Васильева рассказала, что в 2018 году средняя заработная плата учителя выросла до 42,2 тысяч рублей, а зарплата сотрудников сферы дошкольного образования - до 32,7 тысяч.

В чем суть проекта Навального

По словам Навального, "майские указы", которые Путин подписал в 2012 году, повсеместно нарушаются.

Указы гарантировали, что зарплата бюджетников должна соответствовать средней в регионе или превышать ее в два раза (в зависимости от должности), однако "на самом деле всем платят гораздо меньше. За пределами Москвы - так повально", заявил оппозиционер.

Новый проект, запущенный накануне, по задумке Навального должен стать "боевым инструментом борьбы за обещанную зарплату для 6 миллионов человек, из которых миллиона четыре ее точно недополучают", включающий юристов, которые будут писать жалобы и профсоюзы на местах.

"Если губернатор выполняет майские указы и платит сколько надо - хвалим. Не платит - мочим. Стал платить после того, как мочили - снова хвалим. То есть действуем ровно так, как должен действовать нормальный профсоюз", - описывает Навальный свою стратегию.

Что такое майские указы

Майскими принято называть 11 указов, которые Путин подписал 7 мая 2012 года, когда в третий раз вступил в должность президента России. Всего в майских указах было 218 поручений правительству, большинство из которых должны были быть выполнены к 2018 году.

Среди прочего в майских указах было дано поручение увеличить среднюю зарплату учителей, врачей, работников вузов и других бюджетников.

Однако многие задачи, поставленные Путиным, так и не были выполнены, особенно это касается экономической части поручений. Частично это связано с влиянием кризиса, из-за которого резко упали доходы населения в реальном выражении. Создавать рабочие места и увеличивать инвестиции стало куда сложнее на фоне рецессии и низких темпов роста ВВП.

Многие эксперты критиковали указ о зарплатах бюджетников, так как он привел к росту нагрузки на региональные бюджеты. Регионам пришлось отказываться от многих статей расходов, например, сокращать расходы на развитие инфраструктуры.

Эксперты предупреждали, что как только у регионов отпадет необходимость в выполнении майских указов, то они могут резко сократить расходы на образование и здравоохранение, а деньги направить в другие сектора экономики.

Другой проект заблокировали

В конце ноября прошлого года Навальный запустил другой проект "Умное голосование". Его смысл заключался в том, чтобы помочь недовольным властью избирателям голосовать на выборах за одну политическую силу, понижая таким образом рейтинг партии "Единая Россия".

"Единая Россия", объяснял Навальный, на выборах обычно набирает примерно треть голосов, а остальные распределяются между другими партиями. Противникам единороссов политик предлагал голосовать за любого другого кандидата, у которого больше шансов на победу.

В начале декабря сайт проекта "Умное голосование" был заблокирован Роскомнадзором. Представитель ведомства говорил, что в Роскомнадзор поступили жалобы нескольких граждан, которые якобы обнаружили, что их данные без согласия обрабатываются на сайте.