В России предлагают регистрировать гаджеты. Будут ли за это брать деньги?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пользователи, купившие айфон за границей, должны будут зарегистрировать его самостоятельно

Российские сенаторы предложили ввести платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет. Однако идея брать с владельцев гаджетов до ста рублей за услугу не понравилась ни правительству, ни "Единой России".

Единая российская база регистрации телефонов, планшетов и ноутбуков, синхронизированная с международной, позволит блокировать телефоны в случае кражи или запроса со стороны силовых ведомств, а также контролировать незаконный ввоз устройств, заявляют авторы законопроекта, который в скором времени поступит в Госдуму. О предложениях первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмилы Боковой и группы парламентариев пишет РБК со ссылкой на текст документа.

IMEI - это международный идентификатор мобильного оборудования, в котором содержатся данные о серийном номере устройства, его модели и происхождении. IMEI хранится в прошивке мобильного оборудования.

По задумке авторов, производители и импортеры должны будут регистрировать мобильные устройства по номеру IMEI. Физлица смогут зарегистрировать купленное за границей устройство самостоятельно.

Операторы связи в свою очередь будут обязаны блокировать по IMEI устройства, не попавшие в единый список в течение нескольких месяцев, а также утраченные, похищенные или имеющие неуникальный IMEI.

Уже используемые телефоны можно будет не регистрировать в течение трех-пяти лет, однако после нужно будет внести в базу и их. Ответственность за это ложится на плечи пользователя. Отмечается, что это можно будет сделать на сайте госуслуг.

Поправки в закон сенаторы хотят ввести с 1 февраля 2020 года.

Услуга будет платной, но ее цена не превысит 100 рублей, пишет РБК, ссылаясь на слова Боковой. Предполагается, что данные об IMEI-кодах будут храниться в базах Научно-исследовательского института систем связи и управления (ЦНИИС), подведомственного Россвязи.

Саму по себе регистрацию устройств в правительстве считают правильной, заявил зампред правительства Максим Акимов, однако, по его словам, там не согласны с тем, что услуга должна быть платной.

"Мы сейчас это обсуждали с министром [цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константином Носковым], мы не поддерживаем идею платности, мы поддерживаем идею регистрации", - приводит его слова ТАСС.

Партии "Единая Россия" же идея не понравилась вовсе. По словам замсекретаря генсовета партии, депутата Госдумы Евгения Ревенко, это "может ограничить свободу общения и является способом введения очередных надуманных поборов с людей".

Подобные предлагаемой в России базы есть в Британии и США. Там можно зарегистрировать свой IMEI добровольно. В Новой Зеландии подобная база появилась в 2014 году.

Идея введения платной регистрации мобильных устройств с выходом в интернет по международному ​​идентификатору мобильного оборудования в России обсуждается с 2010 года. По разным причинам ее находили нецелесообразной.

В частности, эксперты заявляли, что обилие в России "серых" аппаратов может привести к путанице с телефонами с одинаковыми IMEI. Таким образом, блокировка одного украденного телефона повлечет за собой и другие. Кроме того, о каждом пропавшем аппарате МВД придется информировать российских операторов, что весьма трудозатратно.

Какие же доводы в пользу регистрации мобильных устройств приводят инициаторы закона сейчас?

Против "серых" смартфонов

Основной причиной возвращения парламентариев к обсуждению регистрации устройств, скорее всего, является, попытка контроля "серого" рынка устройств, ввозимых в Россию.

Как уверяют инициаторы законопроекта, сейчас российский бюджет теряет 16,6 млрд рублей от неуплаты налогов при нелегальном ввозе мобильных. По их мнению, "серый" ввоз мешает здоровой конкуренции и бизнесу легальных импортеров и розничных сетей.

Как считают эксперты, эта проблема в России особенно остро стоит в отношении китайских смартфонов. Так, в разговоре с "Коммерсантом" один из дистрибьюторов оценивал долю рынка "серых" китайских устройств в 10%, по некоторым брендам - до 50%.

Авторы законопроекта заявляют, что до 40% мобильных устройств ввозится в Россию по каналам нелегально или с занижением таможенной стоимости.

Однако возникают сомнения в том, действительно ли эта инициатива поможет контролировать "серый" рынок лучше других. Получить налоги с "серого" импорта можно, например, при помощи сотрудничества со странами, из которых идет поток товаров.

Так, в конце этого года в ФТС заявили, что договорились с Китаем о передаче информации о товарах, приходящих в Россию по почте. Если таможенники получат от китайцев данные о занижении стоимости посылок, то смогут доначислить пошлину.

Кроме того, получить больше налогов с зарубежных покупок россиян поможет вступившее в силу с 2019 года снижение порога беспошлинной торговли. С этого года он составляет 500 евро и 25 кг в месяц, а с 2020 года снизится до 200 евро.

Блокировка в случае кражи

Ежегодно в России крадут от 167 000 до 185 000 телефонов; именно с мобильными устройствами связана треть всех краж в России.

Если телефон украден, его можно будет дистанционно заблокировать по IMEI, утверждают парламентарии. Однако технически эта возможность существовала всегда, хоть на практике и не работала.

Дело в том, что единой базы IMEI в украденных телефонов не существует, и каждый оператор использует свою. В любом случае, едва ли тот, у кого только что украли телефон, захочет в ней разбираться, учитывая, что самому владельцу это ничего не даст.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В сеть на мобильных устройствах выходит 61% взрослого населения России

Регламентация занесения идентификаторов в "черный список" должна упростить блокировку телефона, но не стоит забывать, что у абонентов и так есть возможность установить приложение, которое вычислит смартфон и защитит данные в случае его кражи.

В качестве примера можно привести приложение Kaspersky Mobile Security, сервис "Найти устройство" от Google, а также функцию "Найти iPhone" у Apple, которая позволяет не только установить местонахождение украденного телефона, но и удаленно заблокировать его и стереть на нем данные.

Еще один сбор за мобильный интернет?

Пока предложение парламентариев выглядит скорее как попытка заработать на пользователях мобильных устройств. Даже сумма в 100 рублей, учитывая, что у многих пользователей есть сразу несколько единиц подлежащей регистрации техники, будет внушительным дополнением в бюджет ФГУП ЦНИИС, которое планируют назначить ответственным за сборы с пользователей.

Сейчас в России насчитывается более 255 млн мобильных абонентов. Их число снижается, но незначительно - к концу 2017 года в России насчитывалось 255,41 млн сим-карт, в 2016 году их было 255,59 млн.

Продажи смартфонов в России при этом ежегодно растут. В 2018 году они составили 29,6 млн штук, что на 3% больше, чем годом ранее. По данным отчета российского филиала исследовательского концерна GfK, на мобильных устройствах выходят в сеть 61% взрослого населения России (73 миллиона человек).

Таким образом, инициатива сенаторов позволит привлечь большие средства в бюджет. Однако пока ее поддержали не все представители правительства и депутаты, есть вероятность, что, как и в 2010 году, она будет забыта.