Рост кредитования россиян в 2018 году стал рекордным. Число банкротств тоже возросло

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Объем кредитов населению в 2018 году вырос на 22,8%, сообщил Банк России. Рост кредитования оказался рекордным за последние пять лет. Одновременно с этим число банкротств граждан и индивидуальных предпринимателей выросло в полтора раза.

Объем кредитных долгов россиян в прошлом году достиг 14,9 трлн рублей, сообщает ЦБ в очередном докладе "О развитии банковского сектора".

"Заметное ускорение кредитования физических лиц... происходило в условиях постепенного перехода домашних хозяйств от сберегательной модели поведения к увеличению потребления", - говорится в материале.

По данным регулятора, кредитный портфель вырос в основном за счет ипотеки и необеспеченных потребительских займов. Также одной из причин такого бурного роста стало снижение процентных ставок, отмечает ЦБ.

"Нам хотелось бы и дальше повышать доступность кредита на базе снижения инфляции, но и сейчас кредиты экономике растут, - комментировала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в октябре 2018 года. - У нас в этом году темпы роста кредитов экономике, это касается и физических лиц, и предприятий - в два раза больше, чем в прошлом году. Мы будем надеяться, что эта динамика будет продолжаться".

Ипотечный жилищный портфель по состоянию на 1 декабря в годовом выражении вырос на 25% до 6,5 трлн рублей. Портфель необеспеченных потребительских кредитов к этой же дате увеличился на 22,5% до 7,3 трлн рублей (то есть половина всего портфеля кредитов физлицам).

Также в отчете ЦБ сообщается, что прибыль российских банков в 2018 году выросла в 1,7 раз до 1,35 трлн рублей.

Лопнет ли пузырь?

Аналитики в 2018 году не раз обсуждали пузырь, который, по их мнению, надувается на российском рынке потребительского кредитования.

Экономист Олег Вьюгин еще осенью 2017 года говорил, что "население попадает на очень большие обязательства". "Только растущая экономика может обеспечить выполнение этих обязательств. Если же экономика вялая и не растет, то, скорее всего, произойдет другой сценарий", - говорил Вьюгин агентству Рейтер.

В S&P отмечают, что в 2019 году темпы роста кредитования, возможно, начнут снижаться из-за насыщения спроса. К тому же, таких низких ставок в будущем ждать не стоит, считают аналитики. В рейтинговом агентстве "Эксперт РА" также ожидают, что фаза роста сменится охлаждением рынка в ближайшие 1-2 года, говорит младший директор по банковским рейтингам Иван Уклеин.

Банки уже начали более избирательно подходить к выбору заемщиков, предпочитая граждан с хорошей кредитной историей и более высокими доходами, добавляет гендиректор Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Александр Викулин.

В целом кредитная нагрузка населения в России находится на относительно умеренном уровне, считает директор группы "Финансовые институты" S&P Сергей Вороненко. "Несмотря на относительно низкий уровень задолженности домохозяйств, мы полагаем, что высокая доля необеспеченного потребительского кредитования останется важным фактором риска", - отмечает аналитик.

Как полагают в S&P, банки сами заинтересованы в том, чтобы не повторился сценарий 2013-2014 годов, когда качество розничного кредитного портфеля резко ухудшилось, поэтому темпы кредитования, скорее всего, снизятся.

Объемы просрочки растут

Объем просроченных кредитов растет, но доля таких займов в общем объеме остается на прежнем уровне и даже снижается. Например, в сегменте ипотеки доля просроченной задолженности в последние три года остается на уровне примерно 1%, свидетельствуют данные регулятора.

В портфеле необеспеченных потребительских кредитов доля просроченных займов за прошлый год сократилась с 12,8% до 10%, отмечается в отчете ЦБ.

В то же время за 2018 год резко выросло количество граждан и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых была введена процедура банкротства или реализации имущества, сообщается в исследовании "Объединенного кредитного бюро" (ОКБ) и "Федресурса". По сравнению с 2017 годом количество таких граждан увеличилось на 47% до 44 тысяч человек.

В ОКБ также подсчитали количество потенциальных банкротов, то есть людей, которые подпадают под действие Закона о банкротстве - имеют долг более 500 тыс. руб. и просрочку платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту.

По состоянию на 1 января 2019 года в России было 748 тысяч потенциальных банкротов. Это составляет 1,3% от общего количества заемщиков (показатель не изменился с прошлого года).

При этом количество потенциальных банкротов увеличилось на 6%. В ОКБ это связывают с тем, что больше граждан узнают о плюсах банкротства и стремятся облегчить свое финансовое состояние с помощью этой процедуры. По-прежнему подавляющее большинство таких банкротств - около 86% - инициируют сами граждане.