Facebook пообещал объединить Messenger, WhatsApp и "Инстаграм"
Глава Facebook Марк Цукерберг готовится объединить принадлежащие компании мессенджеры - Facebook Messenger, WhatsApp и мессенджер "Инстаграма".
"Фейсбук", "Инстаграм" и WhatsApp останутся самостоятельными приложениями, но если план по интеграции завершится успешно, то пользователи всех трех приложений смогут обмениваться сообщениями друг с другом.
Из Facebook Messenger можно будет послать сообщение в WhatsApp, даже если последнее приложение у вас не установлено.
О планах компании Facebook сообщила газета New York Times, которая утверждает, что инициатива принадлежит лично Цукербергу.
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Представитель компании в разговоре с Би-би-си сказал, что Facebook находится "в начале долгого процесса". Газета сообщает, что мессенджеры планируют объединить к концу года или в начале следующего.
"Мы работаем над введением сквозного шифрования в наших мессенджерах и хотим, чтобы пользователям было легче связаться со своими друзьями в других приложениях", - сообщили в Facebook.
Цукерберг распорядился внедрить сквозное шифрование во всех трех мессенджерах, однако у двух из них эта функция уже есть.
В мессенджере "Фейсбука" двойное шифрование можно включить в настройках в рамках "секретного чата". Также оно используется в WhatsApp.
Сквозное шифрование - это способ передачи данных, в котором только пользователи, участвующие в переписке, имеют доступ к сообщениям. Использование этого вида шифрования исключает доступ третьих лиц к переписке.