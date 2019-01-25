Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Напряженные дебаты в парламенте продолжались более 38 часов

Парламент Греции большинством в 153 голоса против 146 ратифицировал историческое соглашение с Македонией, положив конец 27-летнему спору о названии бывшей югославской республики.

Несмотря на недовольство большой части греческого населения, депутаты поддержали новое название своего соседа - Республика Северная Македония.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас, добившийся заключения соглашения, назвал голосование в греческом парламенте историческим.

"Сегодня мы вписали новую страницу в историю Балкан. На смену ненависти, вызываемой национализмом, спорами и конфликтом, придет дружба, мир и сотрудничество", - заявил Ципрас.

У здания парламента в Афинах собрались тысячи человек.

Спор о названии, разгоревшийся после распада бывшего государства Югославия, 27 лет осложнял отношения между странами, а также препятствовал вхождению Македонии в НАТО и Евросоюз.

Греки возражали против того, чтобы соседняя балканская страна называлась так же, как и греческая историческая область на севере Греции, на границе с Македонией, опасаясь возможных территориальных претензий.

Спор о названии имел и историко-культурную подоплеку: в греческой Македонии родился Александр Македонский (Александр III Великий), и это одна из причин, по которым регион считается важной частью греческого наследия.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption У парламента собралась группа демонстрантов

Попытки разрешить этот конфликт на протяжении десятилетий заканчивались неудачей.

Греки до сих пор не приняли факт переименования: согласно опросам, новое название соседа не нравится более 60% населения.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Премьер-министр Ципрас (справа) назвал голосование в парламенте Греции историческим

Бывшая Югославская Республика Македония (как она официально именуется в ООН) теперь будет называться Республикой Северная Македония или просто Северной Македонией.

Споры в парламенте, в ходе которых выступили более 200 депутатов, продолжались более 38 часов.

Члены крайне правой партии "Золотой рассвет" во время голосования кричали "Предатели!"

Голосование в греческом парламенте открывает путь в НАТО для бывшей югославской республики.

Македония ранее уже ратифицировала это соглашение.