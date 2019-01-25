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Социологи зафиксировали очередное падение рейтинга доверия к президенту России Владимира Путина. Теперь о доверии к нему говорят меньше 33% россиян - это самый низкий уровень за последние 13 лет. Рейтинги власти начали падать летом после начала пенсионной реформы.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил о дальнейшем ухудшении рейтинга Путина. Последний опрос, проведенный социологами, свидетельствует, что президенту доверяют всего 32,8% опрошенных.

Неделей ранее ВЦИОМ опубликовал данные, согласно которым Путину доверяли 33,4% респондентов - то есть за семь дней уровень доверия снизился на 0,6 процентного пункта. А уровень недоверия к главе государства за неделю поднялся с 6,7% до 7,5%.

Но есть и другие данные. По подсчетам фонда "Общественное мнение" (ФОМ), число тех, кто "безусловно доверяет" Путину, за последнюю неделю, наоборот, немного подросло - с 31% до 33%. 26% Путину "скорее доверяют", а около 34% респондентов ФОМ говорят о недоверии главе государства.

ФОМ и ВЦИОМ используют разные методики опросов. ВЦИОМ не называет фамилии политиков, поэтому люди сами должны были вспомнить фамилию Путина, объяснял ранее директор центра Валерий Федоров.

Электоральный рейтинг Путина, согласно опросу ФОМ, не изменился - о готовности проголосовать за него заявили 46% опрошенных. До президентских выборов, на которых в марте 2018 года победил Путин, этот показатель держался на уровне 66-68%.

Политолог Аббас Галлямов в разговоре с Би-би-си предложил не удивляться снижению уровня доверия к Путину.

"Надо смотреть на тренды: рейтинг Путина падает уже полгода. Если бы он до этого рос, а на этой неделе упал, надо было бы искать реальные причины, почему тренд переломился, - сказал политолог. - Сам тренд объясняется общей усталостью от длительного правления одного человека, снижением уровня жизни, разочарованием в связи с повышением пенсионного возраста, отсутствием смысла в большой российской политике. Все погрязли в текучке, и ничего грандиозного не происходит".

Галлямов также обратил внимание на общее снижение доверия к власти - падают не только цифры, связанные с рейтингом президента, но и показатели социального оптимизма, поддержка "Единой России", мэров и губернаторов.

Рейтинги президента начали падать летом после того, как власти объявили о повышении пенсионного возраста. Не помогло Путину даже то, что полтора месяца он дистанцировался от реформы, возлагая основную ответственность на правительство.