В России появилась система быстрых платежей. Как она будет работать?

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Система быстрых платежей (СБП) начала работать в России с понедельника, 28 января. Пока она будет доступна лишь части клиентов 12 крупных банков, в число которых не вошел Сбербанк. Как будет устроена эта система и что она даст пользователям?

Систему быстрых платежей (СБП) разработал Центральный банк России. Клиенты разных банков смогут переводить друг другу деньги по номеру телефона всего за 15 секунд, обещает ЦБ и банки-участники программы.

При этом в первый год комиссии за эти платежи не будет - или она будет минимальной. Сейчас же большинство банков берут за перевод даже небольших сумм на карты других банков комиссию в 30-45 рублей.

Для всех клиентов 12 банков, а не только части система станет доступна через месяц.

О желании присоединиться к системе заявили еще 40 банков, сообщил на прошлой неделе глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев. НСПК отвечало за технологическое решение новой системы.

В ЦБ заявляют, что сейчас система полностью готова с технологической и правовой точки зрения. Однако сами банки считают, что им надо еще опробовать систему на практике.

Почему пока не для всех?

В Совкомбанке ограниченное количество клиентов на первом этапе как раз объяснили необходимостью "корректного проведения тестирования системы в боевом режиме с реальными трансакциями и движением денежных средств".

"Поэтапный вывод технически сложных услуг - это общемировая практика", - передала пресс-служба комментарий зампред правления Совкомбанка Алексея Панферова.

"В настоящий момент QIWI готовит свою инфраструктуру к участию в проекте, - говорится в ответе директора по развитию продуктов платежного сервиса Qiwi Андрея Протопопова. - В конце января будет запущен пилот для ограниченного круга пользователей", -

Полномасштабно систему запустят с 28 февраля также в Альфа-банке и "Тинькоффе". При этом в "Тинькоффе" сообщили, что уже с понедельника новым сервисом смогут воспользоваться значительное число клиентов.

Глава дирекции цифрового бизнеса Промсвязьбанка Юрий Чернышев передал Би-би-си через пресс-службу, что в банке определят дату запуска проекта для всех клиентов по мере его реализации.

"Технически Райффайзенбанк полностью готов к полномасштабному запуску сервиса переводов в рамках СБП", - сказала руководитель по развитию отдела дебетовых карт банка Ксения Андреева.

Банк "Ак Барс" планируют в течение первого квартала подключить 1 тысячу клиентов, в течение этого года - 20 тысяч.

Как будет работать система?

"В настоящий момент мы сконцентрированы на запуске первого этапа системы", - заявили в ЦБ.

На этом этапе регулятор собирается развивать два типа переводов - переводы между счетами физических лиц и между собственными счетами граждан. За перевод между собственными счетами граждан, если они находятся в разных банках, как правило, приходится платить комиссию.

На следующем этапе развития СБП планируется реализовать возможность проводить платежи граждан в пользу юридических лиц, пояснили в ЦБ. За товары и услуги можно будет платить с помощью QR-кода. Этот сервис будет доступен в системе во второй половине текущего года, пояснили в ЦБ.

Согласно презентации, сервис для клиентов банков будет доступен 24 часа в сутки семь дней в неделю, а скорость перевода составит 15 секунд.

Банки объясняют, что функция СБП появится в их мобильных приложениях.

Разработкой системы занималась НСПК, которая также отвечает за карты "Мир". Согласно ее презентации, которая есть у Би-би-си, для пользователей система будет работать очень просто: клиенту банка надо будет выбрать в мобильном телефоне приложение СБП, выбрать счет списания, ввести мобильный номер получателя и сумму перевода, а дальше просто подтвердить перевод.

За 15 секунд система должна найти получателя по его номеру телефона, найти его счета и определить, вообще возможно ли ему отправить деньги, зарезервировать средства отправителя, перевести деньги и сообщить об исполнении перевода.

Сколько будет стоить перевод?

Центральный банк устанавливает тарифы только для банков. В 2019 году тарифы будут нулевыми, то есть банки не будут платить ЦБ за передвижение средств их клиентов.

В 2020 году размер тарифа, который будут платить банки за переводы клиентов, будет зависеть от размера перевода. Сам тариф на перевод разбит на несколько составляющих.

С 2020 года за списание суммы ниже 1 тысячи рублей с счета клиента банки будут платить по 50 копеек, еще столько же за зачисление этой суммы. За зачисление и списание суммы от 1 тысячи до 3 тысяч рублей банкам придется заплатить по 1 рублю за обе операции. От 6 тысяч до 600 тысяч - 3 рубля, и за зачисление еще 3 рубля.

ЦБ не может навязывать банкам, какую комиссию брать с клиентов за переводы.

"Вопрос тарифной политики обсуждается. Конкретнее о сумме комиссий можно будет говорить только после окончания опытно-эксплуатационного этапа и коммерческого запуска проекта", - говорится в ответе Протопопова из Qiwi на запрос Би-би-си.

В Райффазенбанке сообщили, что в 2019 году они не планируют вводить комиссию за переводы в рамках СБП.

Сейчас разные банки за переводы с карты на карту внутри банка, как правило, не берут комиссию. Многие банки, например, Альфа-банк и "Тинькофф" уже разработали систему перевода по номеру телефона.

За переводы между банками комиссия составляет от 1%. В Альфа-банке, например, за перевод с дебетовой карты банка на карту любого другого банка России берут 1,95%, при этом минимальная сумма - 30 рублей.

В банке "Тинькофф" за переводы с карты на карту даже в другие банки не берут комиссии, если сумма перевода в месяц не превышает 20 тысяч рублей. Если сумма переводов выше, то банк берет комиссию в 1,5% от суммы превышения, но не меньше 30 рублей.

Кто заплатил за новую систему?

Система разрабатывалась по заказу ЦБ, а технические решения отвечала НСПК. Сумма инвестиций в проект не раскрывается, как и сроки окупаемости проекта.

Несколько банков сообщили, что не вкладывали деньги в разработку системы. Но при этом представитель одного из банков на условиях анонимности пояснил Би-би-си, что банк вкладывал в подготовку своей внутренней инфраструктуры для работы с системой.

"Банк инвестировал в технологию и команду, которая разрабатывала программный комплекс и IT-решения для системы. Сумму озвучить не можем", - сообщила Би-би-си пресс-служба банка "Ак Барс".

А что Сбербанк?

В число 12 банков, которые принимают участие в пилотном проекте, не оказалось крупнейшего российского банка. Входит ли Сбербанка в число 40 банков, которые присоединятся к системе позже, неясно.

В Сбербанке отказались от комментариев на эту тему.

В прошлый понедельник глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, заявила, что ожидает подключения системно значимых банков к СБП до конца 2019 года. По ее словам, для таких банков подключение к системе должно стать обязательным.

Через несколько дней глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк будет обсуждать с ЦБ вопрос обязательного подключения к СБП. По его мнению, это "лишний шаг", так как параллельно создается коммерческая система переводов.

"Мы пока не понимаем, что это за платформа, нам надо исследовать ее, - говорил Греф. - С нами никто не говорил по поводу обязательного подключения, нужно будет смотреть, какие выгоды получим не только мы, но и наши клиенты. Изучим - будет понятно, что делать в дальнейшем".

В Сбербанке уже давно действует система переводов с карты на карту внутри банка по номеру телефона без комиссии. Перевести деньги также можно с помощью СМС. Переводить из Сбербанка в другие банки можно только по номеру карты, за это берется комиссия (согласно информации на сайте банка, в 1,5%, но не менее 30 рублей). Перевести в сутки можно до 150 тысяч рублей, а перевод занимает до 10 минут.