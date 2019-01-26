На бразильской шахте обрушилась дамба. Десятки людей пропали без вести
На железорудной шахте на юго-востоке Бразилии обрушилась плотина резервуара с отходами добычи ископаемых. На данный момент известно как минимум о семи погибших, около 150 человек числятся пропавшими без вести.
В результате прорыва дамбы, сдерживавшей отходы от добычи руды, грязевой поток обрушился на несколько фермерских поселений в штате Минас-Жирайс.
Жителей близлежащих районов начали эвакуировать с помощью вертолетов. О количестве эвакуированных пока не сообщается.
Представитель компании Vale, оторой принадлежит шахта, в пятницу сообщил, что отходами залило коммуну Вила Фортеко недалеко от города Брумандиньо.
На съемках с вертолета, показанных местным телеканалом, видно, как поток грязи сметает все на своем пути.
Мэр Брумандиньо Авимар де Мело в беседе с местной газетой заявил, что погибли по меньшей мере 50 человек.
"У нас пока больше нет информации: все происходит очень быстро", - сказал он.
Президент Бразилии Жаир Болсонаро написал в "Твиттере", что приедет на место событий в воскресенье. Министры экологии и гражданской обороны уже в пути, добавил он.