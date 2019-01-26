На бразильской шахте обрушилась дамба. Десятки людей пропали без вести

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В районах штата, затронутых бедствием, работают спасатели

На железорудной шахте на юго-востоке Бразилии обрушилась плотина резервуара с отходами добычи ископаемых. На данный момент известно как минимум о семи погибших, около 150 человек числятся пропавшими без вести.

В результате прорыва дамбы, сдерживавшей отходы от добычи руды, грязевой поток обрушился на несколько фермерских поселений в штате Минас-Жирайс.

Жителей близлежащих районов начали эвакуировать с помощью вертолетов. О количестве эвакуированных пока не сообщается.

Представитель компании Vale, оторой принадлежит шахта, в пятницу сообщил, что отходами залило коммуну Вила Фортеко недалеко от города Брумандиньо.

На съемках с вертолета, показанных местным телеканалом, видно, как поток грязи сметает все на своем пути.

Мэр Брумандиньо Авимар де Мело в беседе с местной газетой заявил, что погибли по меньшей мере 50 человек.

"У нас пока больше нет информации: все происходит очень быстро", - сказал он.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Людей эвакуируют из поселений с помощью вертолетов

Президент Бразилии Жаир Болсонаро написал в "Твиттере", что приедет на место событий в воскресенье. Министры экологии и гражданской обороны уже в пути, добавил он.