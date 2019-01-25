Трамп объявил о временном прекращении "шатдауна"

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Президент США Дональд Трамп согласился возобновить полноценную работу правительства страны на три недели. Таким образом, приостановлен самый долгий в истории США "шатдаун" - приостановка работы правительственных органов из-за отказа конгресса утвердить бюджет.

Источники в конгрессе сообщают, что это соглашение не включает выделение каких-либо средств на пограничную стену с Мексикой, которая изначально стала причиной конфликта.

Как пишет Washington Times, конгрессмены пообещали, что соответствующий законопроект, позволяющий возобновить полное финансирование работы правительства, ляжет на стол президента уже в пятницу вечером.

Ранее Трамп обещал, что отвергнет любой проект бюджета, который не включает выделение 5,7 млрд долларов на выполнение одного из его главных предвыборных обещаний.

Однако демократы, контролирующие палату представителей, отказываются выделять эти деньги, заявляя о бессмысленности строительства такой стены.

Что сказал Трамп?

Выступая в саду у Белого дома на 35 день "шатдауна", американский президент заявил, что достигнутое соглашение позволит финансировать работу правительственных учреждений до 15 февраля.

Он пообещал, что сотрудники федеральных органов, которых он назвал "невероятными патриотами", получат зарплату за время "шатдауна" в полном объеме.

Трамп заявил, что на этот раз он решил воздержаться от, как он выразился, "очень мощной альтернативы", под которой он, очевидно, имеет в виду объявление чрезвычайного положения в стране.

Эта мера позволила бы направить на строительство стены средства из военного бюджета. Но такая мера может вызвать конституционный кризис и стать причиной судебных исков.

Тем не менее, президент США добавил: " У нас на самом деле нет иного выбора, кроме строительства мощного стального барьера".

"Если мы не добьемся справедливого соглашения с конгрессом, 15 февраля либо правительство опять перестанет работать, либо я использую полномочия, данные мне законом и конституцией Соединенных Штатов, чтобы разрешить эту чрезвычайную ситуацию".