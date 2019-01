Правообладатель иллюстрации Пименов Роман/TASS

В Париже на 87-м году жизни скончался французский композитор, дирижер и пианист Мишель Легран.

Как сообщила его пресс-секретарь, он умер в ночь с пятницы на субботу.

Всемирную известность ему принес музыкальный фильм-опера "Шербурские зонтики" (1964) режиссера французской "новой волны" Жака Деми с Катрин Денёв в главной роли. Главная лирическая тема из этого фильма стала визитной карточкой Леграна на долгие годы вперед, несмотря на дальнейший успех его карьеры.

Свой первый "Оскар" композитор получил за песню "The Windmills of Your Mind", которая впервые прозвучала в кинокартине "Афера Томаса Крауна".

Легран родился в 1932 году в Париже в семье признанного композитора и дирижера Реймона Леграна и пианистки армянского происхождения Марсель Тер-Микаэлян; его дядя по материнской линии, Жак Хели, тоже был известным дирижером.

Мишель окончил Парижскую консерваторию в 1950 году с отличием - и как композитор, и как пианист. В начале 1950-х он побывал в США в качестве аккомпаниатора известного певца и композитора Мориса Шевалье, где записал джазовую пластинку I Love Paris, которая сразу стала хитом и в 1954 году вошла в хит-парад в США, а многие аранжировки Леграна тут же стали джазовыми стандартами.

За свою долгую творческую жизнь Мишель Легран написал музыку к более 200 фильмам и телепостановкам и получил три "Оскара" за лучшую музыку к кинокартине. Он был также призером "Золотого глобуса" и "Грэмми".