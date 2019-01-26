Найдено тело мальчика, упавшего в скважину на юге Испании

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Поиски ребенка шли круглосуточно с 13 января

Спасатели на юге Испании обнаружили тело двухлетнего мальчика, упавшего в скважину глубиной более 100 метров.

Мальчик по имени Юлен Роселло провалился в узкую щель 13 января во время семейного пикника в деревне Тоталан, находящейся в 20 километрах к северу от Малаги.

Спасательная операция началась в тот же день с участием более 100 человек - пожарных, полицейских, инженеров и других специалистов.

Команда спасателей работала круглосуточно, пытаясь прорыть косой туннель рядом с колодцем, надеясь таким образом добраться до малыша.

Его тело было обнаружено в субботу ночью.

"В 1:25 (по местному времени) бригада спасателей добралась до места в скважине, где предположительно находился Юлен, и там они обнаружили бездыханное тело малыша", - заявил представитель центрального управления Андалусии Альфонсо Родригес Гомес де Селис.

Скважина, в которую провалился мальчик, имеет в диаметре всего 25 см и, как предполагают, не была никак огорожена, хотя бизнесмен, который за месяц до этого распорядился о ее сооружении, настаивает на том, что она была опечатана.

Местные газеты сообщают, что обстоятельства трагедии будут расследоваться.

Подобные скважины обычно роют в поисках воды или нефти.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Родители мальчика, как пишет El Pais, уже пережили в прошлом одну трагедию

К этой поисковой операции было приковано внимание всей Испании с самого первого дня.

Изначально спасатели извлекли из глубины образцы породы, обнаружив волос, который сравнили с ДНК с бутылки воды Юлена, и таким образом убедились в том, что он действительно находится в колодце.

В скважину был спущен пакет с конфетами и крохотная камера, однако на глубине 73 метров камера наткнулась на препятствие.

На протяжении всей спасательной операции, которая потребовала чрезвычайно сложных инженерных конструкций, контакта с мальчиком установить не удалось, и никаких сигналов или звуков от него не поступало.

Испанская El Pais сообщила, что родители Юлена в 2017 году потеряли другого сына, трехлетнего Оливера, который умер внезапно от сердечной недостаточности.