Европейские лидеры выдвинули ультиматум Николасу Мадуро

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Николас Мадуро настаивает, что он единственный легитимный глава государства

Испания, Германия, Франция и Великобритания предупредили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что он должен назначить выборы в течение восьми дней, - или они официально признают оппозиционное правительство.

Политический кризис в Венесуэле обострился, после того как в среду 35-летний Хуан Гуайдо, который занимает пост главы Национальной ассамблеи Венесуэлы, объявил себя лидером страны. Несколько государств, в том числе США, заявили, что поддерживают Гуайдо.

В ответ на это Мадуро объявил о попытке переворота, разорвал дипломатические отношения с США и дал американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть территорию Венесуэлы.

Он заступил на второй президентский срок в начале января - оппозиция бойкотировала выборы, а также обвинила Мадуро в фальсификации голосов.

Премьер-министр Испании Педро Санчес написал в "Твиттере": "У Испании есть ответственность перед Латинской Америкой... мы не пытаемся изменить или свергнуть правительства, мы хотим демократии и свободных выборов в Венесуэле".

Франция и Германия также выпустили похожие заявления - по всей видимости, это согласованные между странами требования о выборах в Венесуэле.

Министр иностранных дел Джереми Хант заявил, что выборы в Венесуэле прошли "с серьезными проблемами", повторив, что Мадуро "не является легитимным лидером".

Члены Совета Безопасности ООН в субботу проголосовали за то, чтобы вынести на обсуждение вопрос о ситуации в Венесуэле по предложению США.

Почему легитимность Мадуро оспаривается?

Мадуро был переизбран на второй срок в прошлом году, однако выборы прошли неспокойно, многие оппозиционные кандидаты попали в тюрьму или столкнулись с запретом на участие.

Национальная ассамблея утверждает, что фактически пост президента не занят, поскольку выборы прошли с нарушениями. В соответствии с конституцией это значит, что Гуайдо - как глава ассамблеи - должен взять на себя роль исполняющего обязанности президента.

Десятки тысяч людей выходили на акции протеста в связи с экономическим кризисом в Венесуэле. Согласно утверждениям оппозиции, годовой уровень инфляции достиг в прошлом году 1,3 млн процентов.

Мадуро пока сохраняет поддержку вооруженных сил, однако Гуайдо призвал военных "перейти на сторону венесуэльского народа" и поддержать его.

Как отреагировало международное сообщество?

США, более десятка латиноамериканских стран и Канада поддержали Гуайдо, после того как он объявил себя легитимным лидером.

В субботу США надеются добиться одобрения резолюции в поддержку Гуайдо в Совбезе ООН, однако Россия, скорее всего, наложит на нее вето.

Во время заседания в субботу постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил: "Мы решительно осуждаем тех, кто толкает венесуэльское общество в пропасть кровавой междоусобицы".

По его словам, "экстремистски настроенные противники легитимной власти Венесуэлы, потерпев неудачу в попытках сместить Мадуро, в том числе путем его физического устранения, избрали максимально конфронтационный сценарий противостояния".

Китай, Мексика и Турция также публично поддержали Мадуро.