Джастин Трюдо уволил посла в Китае после его высказываний о деле Huawei

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Трюдо назначил Маккаллума послом в Китае в 2017 году

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо уволил посла Канады в Китае Джона Маккаллума. Это произошло после высказываний дипломата об аресте финансового директора корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу в Канаде.

Трюдо заявил, что сам попросил Маккаллума покинуть свой пост, но причин не назвал. Он добавил, что посол достойно служил канадцам, занимая множество должностей в кабинете министров.

Канадские СМИ в пятницу процитировали слова Маккаллума о том, что было бы "отлично для Канады", если бы США не подавали запрос об экстрадиции Ваньчжоу.

Сначала Трюдо заявил, что не будет увольнять посла и сосредоточится на безопасном возвращении задержанных после ареста Ваньчжоу канадцев Майкла Коврига и Майкла Спавора домой из Китая, однако потом изменил свое мнение.

Ранее он заявлял, что у канадских властей не было иного выбора, кроме как задержать Ваньчжоу, и что процесс экстрадиции не является политическим.

США обвиняют Huawei в нарушениях санкций в отношении Ирана. В корпорации отрицают эти обвинения.

Дипломатические отношения между Канадой и Китаем значительно ухудшились после ареста Ваньчжоу в декабре прошлого года, а также замены в середине января гражданину Канады тюремного срока за контрабанду наркотиков смертным приговором.

Что еще сказал посол?

В прошлый вторник Маккаллум на закрытой встрече с китайскими СМИ заявил, что запрос США об экстрадиции Мэн Ваньчжоу будет иметь серьезные недостатки.

У директора Huawei есть серьезные аргументы для того, чтобы оспорить свою экстрадицию, в том числе потому что ее задержание связано с нарушением американских санкций против Ирана, "к которым Канада не присоединялась", говорил Маккаллум.

На следующий день после поднявшегося скандала он заявил, что "оговорился" и сожалеет, что его комментарии создали "путаницу".

Однако уже в пятницу он заявил, что было бы "отлично для Канады", если бы США не стали подавать запрос.

Маккаллума назначили послом в Китае в 2017 году, до этого он занимал пост министра по делам иммиграции.

Канадские СМИ писали, что он очень хотел получить эту должность, так как имеет тесные личные связи с Китаем.

Жена Маккаллума - этническая китаянка, и в его бывшем избирательном округе в Онтарио много китайско-канадского населения.

В 2002-2003 году Маккалллум был министром обороны Канады.

Что известно о деле Мэн Ваньчжоу?

После ареста в Ванкувере 1 декабря по запросу США за Ваньчжоу внесли залог в размере 10 млн долларов. Она носит электронный браслет и находится под наблюдением 24 часа в сутки.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Ваньчжоу отрицает все обвинения, выдвинутые против нее

В январе США заявили, что будут добиваться выдачи Ваньчжоу.

У Вашингтона есть 60 дней, чтобы подать официальное требование об экстрадиции; этот срок истекает 30 января.

Министерство иностранных дел Китая призвало официальных лиц США отменить постановление об аресте и не подавать запрос об экстрадиции.

Дело Huawei привело к серьезному ухудшению дипломатических отношений между Канадой и Китаем.

После ареста Мэн Ванчжоу Китай предупредил Канаду о "серьезных последствиях", после чего через несколько дней в Китае были арестованы два канадца - бывший дипломат Майкл Ковриг и бизнесмен Майкл Спавор. Обоих, согласно официальным сообщениям, подозревают в участии в деятельности, "угрожающей безопасности Китая".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Майкла Спавора (слева) и Майкла Коурига задержали вслед за Ваньчжоу

В середине января суд в Китае заменил приговор канадцу Роберту Ллойду Шелленбергу за контрабанду наркотиков - с тюремного срока в 15 лет на смертный приговор.

Семья канадца назвала решение суда ужасным и бесчеловечным, а премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил Пекин в произвольном использовании смертной казни.