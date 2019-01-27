Фото: парад в честь годовщины снятия блокады в Петербурге
В воскресенье в Санкт-Петербурге прошел торжественный марш в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
По Дворцовой площади прошли более 2500 военных и курсантов, а также около 80 единиц специальной техники, среди которой - танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня "Торнадо".
Начался парад с минуты молчания под звуки метронома, закончился - пролетом авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи" в составе шести истребителей МиГ-29.
Курсанты военных училищ шагали по площади в форме военных и моряков 1940-х годов с оружием времен Великой Отечественной войны и бойцов дивизии народного ополчения.
По Дворцовой пронесли знамена и штандарты фронтов и соединений, принимавших участия в боях в годы войны, Государственный флаг России, Знамя Победы, Знамя Вооруженных сил России и флаг Санкт-Петербурга.
Блокада Ленинграда была прорвана 27 января 1944 года. Город находился в осаде 872 дня - с 8 сентября 1941 года. Погибшими во время блокады, по разным источникам, считается от 400 тысяч до полутора миллиона человек.