Правообладатель иллюстрации Wikimedia Commons Image caption По словам искусствоведов, Архип Куинджи стал для отечественной живописи "русским Моне". На иллюстрации - картина Куинджи "Ай-Петри. Крым"

Из инженерного корпуса Третьяковской галереи в Москве в воскресенье на глазах у многочисленных посетителей была украдена картина Архипа Куинджи.

Речь идет о полотне "Ай-Петри. Крым", сообщили в Минкультуры изданию РБК, а затем подтвердили в полиции.

"Мы проверяем информацию о пропаже одной из работ Куинджи из коллекции Русского музея, выставленной в Государственной Третьяковской галерее. Подтверждается факт отсутствия работы "Ай-Петри", - сказал директор департамента музеев Владислав Кононов РБК. Деталей происшествия он не уточнил.

В телеграм-канале "Музейный сноб" ранее сообщили, что выход из музея закрыт, и у посетителей проверяют сумки.

Охранники осматривают людей под верхней одеждой и просят показать содержимое сумок - обращают внимание на сложенные листки, говорят собеседники РБК, присутствующие на выставке.

По их словам, на стене, где висела картина Куинджи, - пустое место, там остались только крючки и подпись.

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption Очередь на выставку Куинджи в октябре прошлого года

По информации автора телеграм-канала "Музейный сноб", укравший картину человек был похож на сотрудника музея. "Вор спокойно заходит за колонну, вынимает картину из рамки и уходит", - пишет он.

"Только через минуту-две приходит осознание, что картина украдена, появляется встревоженная охрана и охающая смотрительница соседнего зала", - рассказывает автор канала.

Выставка "Архип Куинджи" проходит в Третьяковской галерее с 6 октября 2018 года по 17 февраля 2019 года.

На ней представлено более 180 произведений художника из коллекции Третьяковки и Русского музея, произведения из 19 крупнейших региональных собраний, зарубежных музеев и одной частной коллекции.