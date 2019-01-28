Минфин США снял санкции с "Русала", EN+ и "Евросибэнерго"
Министерство финансов США сняло санкции с российских компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго". При этом ограничительные меры в отношении Олега Дерипаски остаются в силе.
В заявлении министерства финансов США говорится, что в соответствии с условиями снятия санкций эти компании снизили прямые и косвенные доли Дерипаски и вышли из-под его контроля.
Компании также согласились на проведение аудита, который позволит гарантировать выполнение предъявленных им условий.
Минфин США может вернуть в санкционные списки связанные с Дерипаской компании, если они нарушат условия, на которых их согласились вывести из-под санкций.
Многие политики в американском конгрессе считали неуместным ослаблять санкции в отношении компаний, так или иначе связанных с Дерипаской, пока идет расследование "российского следа" в предвыборной кампании Трампа.
Однако, как сообщает корреспондент Би-би-си по вопросам бизнеса Ким Гиттлсон, различные бизнес-группы оказывали давление на администрацию Дональда Трампа, добиваясь снятия санкций с этих трех компаний.
Причина в том, что "Русал" - один из крупнейших в мире поставщиков алюминия, и сразу после введения санкций на некоторе время подскочили мировые цены на алюминий.
Дерипаска и восемь его активов, включая "Русал", были внесены в санкционный список минфина США 6 апреля 2018 года.
Решение исключить связанные с Олегом Дерипаской компании из санкционного списка министерство финансов США приняло еще в декабре прошлого года, после того как доли, принадлежавшие лично бизнесмену, были снижены.
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Несмотря на принятое американским минфином в декабре решение, санкции не были сняты в установленный срок, так как примерно за полторы недели до него группа сенаторов-демократов обратилась в минфин с просьбой отложить исполнение этого решения, а сенатор Чарльз Шумер внес резолюцию против отмены санкций.
Но большинство республиканцев в итоге поддержали снятие ограничений.
В 2017 году Олег Дерипаска неоднократно упоминался в американской прессе в связи с историей о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США. Сам он отвергал выдвинутые против него американцами обвинения.