Минфин США снял санкции с "Русала", EN+ и "Евросибэнерго"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Несмотря на отмену санкций в отношении трех компаний, ограничения в отношении Олега Дерипаски остаются в силе

Министерство финансов США сняло санкции с российских компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго". При этом ограничительные меры в отношении Олега Дерипаски остаются в силе.

В заявлении министерства финансов США говорится, что в соответствии с условиями снятия санкций эти компании снизили прямые и косвенные доли Дерипаски и вышли из-под его контроля.

Компании также согласились на проведение аудита, который позволит гарантировать выполнение предъявленных им условий.

Минфин США может вернуть в санкционные списки связанные с Дерипаской компании, если они нарушат условия, на которых их согласились вывести из-под санкций.

Многие политики в американском конгрессе считали неуместным ослаблять санкции в отношении компаний, так или иначе связанных с Дерипаской, пока идет расследование "российского следа" в предвыборной кампании Трампа.

Однако, как сообщает корреспондент Би-би-си по вопросам бизнеса Ким Гиттлсон, различные бизнес-группы оказывали давление на администрацию Дональда Трампа, добиваясь снятия санкций с этих трех компаний.

Причина в том, что "Русал" - один из крупнейших в мире поставщиков алюминия, и сразу после введения санкций на некоторе время подскочили мировые цены на алюминий.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption "Русал" - один из крупнейших в мире поставщиков алюминия

Дерипаска и восемь его активов, включая "Русал", были внесены в санкционный список минфина США 6 апреля 2018 года.

Решение исключить связанные с Олегом Дерипаской компании из санкционного списка министерство финансов США приняло еще в декабре прошлого года, после того как доли, принадлежавшие лично бизнесмену, были снижены.

Несмотря на принятое американским минфином в декабре решение, санкции не были сняты в установленный срок, так как примерно за полторы недели до него группа сенаторов-демократов обратилась в минфин с просьбой отложить исполнение этого решения, а сенатор Чарльз Шумер внес резолюцию против отмены санкций.

Но большинство республиканцев в итоге поддержали снятие ограничений.

В 2017 году Олег Дерипаска неоднократно упоминался в американской прессе в связи с историей о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США. Сам он отвергал выдвинутые против него американцами обвинения.