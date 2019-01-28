Задержан подозреваемый в похищении картины Куинджи из Третьяковки
Полиция задержала подозреваемого в похищении картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, само полотно обнаружено в Подмосковье.
Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, подозреваемый - 31-летний мужчина - был задержан в поселке Заречье Московской области.
Он рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе Подмосковья, где ее и обнаружили полицейские.
"По предварительным данным, преступление совершено из корыстных побуждений", - говорится в заявлении Волк.
По данным МВД, подозреваемый ранее проходил по уголовному делу о хранении наркотиков и на момент задержания находился под подпиской о невыезде.
Агентство Интерфакс со ссылкой на источник сообщает, что задержанного мужчину планируют проверить на вменяемость.
Что произошло?
Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" была украдена накануне из инженерного корпуса Третьяковской галереи.
Как рассказывали очевидцы, неизвестный сделал это на глазах у многочисленных посетителей. "Мужчина, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну Куинджи, достал его из рамы и удалился", - рассказывал источник Интерфакса.
Со слов очевидцев был составлен фоторобот подозреваемого: худощавый мужчина до 35 лет, ростом около 172 см, с короткими русыми волосами, одетый в темно-синюю водолазку и джинсы. СМИ сообщали, что он мог скрыться на белом внедорожнике "мерседес".
Агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохраниельных органах сообщало, что изначально полицейские приехали в Третьяковку на вызов о краже шубы из гардероба.
"Сотрудники полиции стали просматривать записи с камер наблюдения и увидели, как неизвестные сняли со стены полотно Куинджи", - рассказывал собеседник агентства.
По факту кражи картины было возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность".