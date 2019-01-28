Дорога к "Оскару": фильм "Черная пантера" получил главный приз американской Гильдии киноактеров

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Главную роль в фильме "Черная пантера" исполнил Чедвик Боузман

Фильм о супергерое "Черная пантера" завоевал главный приз американской Гильдии киноактеров.

Церемония вручения премии Гильдии киноактеров США прошла в Лос-Анджелесе в 25 раз.

С "Черной пантерой" соперничали "Богемская рапсодия", "Черный клановец", "Звезда родилась" и "Безумно богатые азиаты".

Гильдия выбирает не лучший фильм, а лучший актерский состав (это самая престижная награда).

Лучшим актерским составом сериала стали участники телепроекта "Это мы".

Также назвали лучший состав актеров в комедийных сериалах, победа за "Удивительной миссис Мейзел".

Премию Гильдии киноактеров за лучшую роль получили Гленн Клоуз, сыгравшая в фильме "Жена", и Рами Малек, сыгравший Фредди Меркьюри в "Богемской рапсодии".

Поскольку члены гильдии широко представлены в Американской академии киноискусств, считается, что премия гильдии анонсирует лауреатов премии "Оскар".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Гленн Клоуз счастливо улыбалась

В прошлом году главный приз гильдии получила лента "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", но "Оскар" за лучший фильм эта лента уступила "Форме воды" режиссера Гильермо дель Торо.

Этого фильма, кстати, даже не было среди номинантов приза Гильдии киноактеров.

В этом году церемония вручения премии "Оскар" пройдет 24 февраля в Лос-Анджелесе.

Среди претендентов в номинации "Лучший фильм": ленты "Черная пантера", "Черный клановец", "Богемская рапсодия", "Фаворитка" и другие.