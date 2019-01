Бабушки-рэперши и не только: у кого жизнелюбие с возрастом усиливается

View this post on Instagram

This year my goal is to bring feeling “sexy” back to women of all ages and body types. Let’s get rid of those pesky media driven “beauty standards” and start loving the skin that we’re in whether we’re 18 or 80. #agelessbeauty #lovetheskinyourin #womenempowerment #selflove #advancedstyle #over50style #lasvegasblogger #seniorstylebible #84andglam