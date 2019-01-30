Бабушки-рэперши и не только: у кого жизнелюбие с возрастом усиливается

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86-летняя Джанин Уэббер произвела фурор в интернете, записав рэп-трек совместно с артистом Kapoo, где рассказала о своём чудесном спасении во время Холокоста.

В шестиминутном видео уроженка Львова вспоминает, как потеряла во Вторую Мировую почти всю семью и сама погибла бы, если бы ее не спас юноша по имени Эдек - поляк-семинарист, укрывавший её и ещё 13 евреев на задворках своего дома.

На сайте проекта есть целый раздел, посвящённый поискам Эдека, чьи следы теряются после его обучения в Краковской духовной семинарии непосредственно после войны.

Впрочем, сама Уэббер признаёт, что шанс отыскать священника статистически невелик, учитывая тот факт, что он родился в 1924 году.

Несмотря на это, живущая в Британии Джанин не оставляет надежды отблагодарить либо самого её спасителя, либо познакомиться с его потомками.

Рэп и танцы на пенсии

Рэп в исполнении бабушек не новость.

По данным Книги рекордов Гиннеса, самой старой долгожительницей в мире была француженка Жанна Кальман, скончавшаяся в 1997 году в возрасте 122 лет.

За год до смерти женщина опубликовала мини-альбом 121, где дэнс-поп перемежался с рэпом и перекличками "бабушки" с молодыми женскими голосами.

В одной из песен долгожительница призывает танцевать.

В российском "Инстаграме" шороху наводит 66-летняя Ольга Киприяновна. Фамилию она предпочитает не указывать.

Ольга любит непритязательный юмор и максимально брутальный сленг, а также рекламу во многих своих постах.

Но она годится в дочери Бадди Винкл, по паспорту Хелен ван Винкл. Схоронив сына и мужа, Бадди Винкл вела неприметную жизнь.

Но затем внучка выложила в сеть её фотографию, и понеслось.

Теперь у 90-летней женщины больше 3 млн подписчиков в "Инстаграме".

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Впрочем, себя находят в новом статусе и модели Playboy, которые начинали давно.

Дорри Джейкобсон 84 года, и она по-прежнему работает фотомоделью, снимается в нижнем белье. Она призывает пожилых людей в любом возрасте не стесняться и продолжать наслаждаться жизнью во всех её проявлениях.

Дорри ведет аккаунт в "Инстаграме", где выкладывает фотографии со своих фотосессий, чтобы изменить отношение к старению и возрастным моделям. Она также пытается развеять стереотипы о пенсионерах и их жизни.

Судя по 43 тысячам подписчиков и ряду восторженных комментариев, ей это удаётся.