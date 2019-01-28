Правообладатель иллюстрации Norrie Russell, The Roslin Institute Image caption В ДНК выведенных кур содержится человеческий ген

Исследователи из Эдинбургского университета вывели кур, яйца которых содержат два вида человеческих белков, способных противодействовать артриту и некоторым видам раковых заболеваний.

В яйцах содержится человеческий белок под названием IFNalpha2a, обладающий мощными противовирусными и противораковыми свойствами, а также человеческий и свиной вариант белка под названием макрофаг-CSF, который планируют использовать для создания препарата, стимулирующего самостоятельное заживление поврежденных тканей.

Кур удалось заставить нести целебные яйца с помощью генной модификации: в их ДНК добавили человеческий ген, ответственный за производство в организме важных белков.

Ученые и в прошлом производили разные виды человеческих белков с помощью животных - коз, кроликов и кур. На этот раз им удалось значительно повысить содержание белков в животных продуктах.

"Всего в трех яйцах содержится клиническая доза лекарства", - говорится в заявлении исследователей.

Развитие в организме заболеваний часто связывают с недостатком какого-то элемента, например, определенного белка. Такие заболевания можно контролировать с помощью содержащих недостающий элемент лекарств.

Лекарства с этими белками производятся и в индустриальных условиях, но получать их из куриных яиц - примерно в 100 раз дешевле, говорят ученые.

"Производство с помощью кур будет дешевле заводского в 10-100 раз", - говорит доктор Лисса Херон и эдинбургской компании Roslin Technologies, которая работает над коммерциализацией проекта.

Модифицированные курицы живут в роскошных условиях по сравнению с обычными животными на птицефабрике, рассказывает Херон.

"Они живут в очень больших загонах. За ними присматривают квалифицированные технические работники, которые каждый день их кормят и поят. В целом жизнь этих кур весьма комфортна", - говорит она.

Правообладатель иллюстрации Norrie Russell, The Roslin Institute Image caption Целебные яйца выглядят в точности как обычные

Разработка полноценного препарата и преодоление всех бюрократических барьеров займет, по оценкам исследователей, от 10 до 20 лет. Однако ученые намерены использовать свой метод для производства ветеринарных препаратов.

Так, они планируют производить лекарства, стимулирующие иммунную систему животных, в качестве альтернативы антибиотикам. Этот способ также уменьшит риск возникновения вирусов с устойчивостью к антибиотикам.

"Например, мы можем использовать препарат для регенерации печени или почек домашнего животного, у которого они повреждены. Доступные на рынке сейчас лекарства дороговаты", - поясняет Херон.