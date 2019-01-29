Пальмовое масло опасно. Врачи и ученые готовы рассказать об этом всему миру

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пальмовое масло рекламируется как безвредное, а иногда даже полезное для здоровья

Употребление в пищу пальмового масла ведет к ожирению и развитию хронических заболеваний в глобальном масштабе, а его производство наносит непоправимый ущерб природе.

Таковы основные выводы доклада, подготовленного экспертами Всемирной организации здравоохранения, который должен быть опубликован в ближайшее время.

Индустрию по производству и продаже пальмового масла авторы документа напрямую сравнивают с табачной и алкогольной промышленностью - как по уровню вреда для здоровья и окружающей среды, так и по усилиям рекламщиков и лоббистов, пытающихся скрыть от потребителей правду в погоне за прибылью.

Учитывая, что в 2015 году в США было запрещено использование в продуктах питания опасных для здоровья трансжиров, а в 2018 году ВОЗ выступила с аналогичной рекомендацией для всего мира, эксперты организации опасаются, что производители еды попросту заменят запрещенные ингредиенты пальмовым маслом - дешевым, но потенциально ничуть не менее вредным.

Ученым, политикам и сотрудникам медицинских учреждений всего мира рекомендуется пересмотреть свое отношение к пальмовому маслу, чтобы "уменьшить негативное влияние этой индустрии на здоровье человека и планеты".

Русская служба Би-би-си ознакомилась с черновиком доклада и рассказывает о его основных положениях.

Алкоголь, табак и... пальмовое масло?

Пальмовое масло занимает лидирующее положение в производстве полуфабрикатов и готовых продуктов - в основном благодаря своей относительной дешевизне.

При этом содержание насыщенных жиров в нем существенно выше, чем в других растительных маслах - именно по этому признаку жиры растительного происхождения традиционно считаются менее вредными, чем животные.

Производители пальмового масла тратят немало усилий, чтобы убедить потребителей в его безвредности - или даже пользе для здоровья. Однако доклад ВОЗ, подготовленный на основе 48 научных исследований, опровергает эти утверждения.

В частности, метаанализ работ, проведенный экспертами организации, продемонстрировал убедительную связь между увеличением потребления пальмового масла в 23 странах мира - и повышением там уровня смертности от ишемической болезни сердца.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Исследования, доказывающие пользу пальмового масла, нередко финансируют его производители

Кроме того, у медиков не вызывает сомнений, что пальмовое масло систематически повышает содержание в крови "плохого холестерина" (ЛНЛП), который является причиной атеросклероза.

Есть и другие исследования, связывающие употребление пальмового масла с повышенным риском развития сердечно-сосудистых болезней, ожирения и других хронических заболеваний.

Авторы доклада ВОЗ признают, что иногда в научных журналах появляются и статьи, доказывающие безвредность или даже пользу пальмового масла для здоровья.

Однако в ходе подготовки документа выяснилось, что из девяти таких опубликованных статей четыре были написаны сотрудниками малазийского министерства сельского хозяйства - а еще точнее, департамента, напрямую отвечающего за развитие этой индустрии.

Это заставляет авторов доклада усомниться в достоверности исследований и вновь провести параллель с табачной и алкогольной промышленностью, которые нередко финансируют научные работы, выставляющие их продукцию в выгодном свете.

"Растительный жир"

В докладе отдельно отмечается, что еще в 2003 году ВОЗ и ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) указывали на потенциальный вред пальмового масла для здоровья. Однако с тех пор его производство и потребление в мире выросло вдвое, а в целом с 1995 по 2017 год - в четыре с лишним раза.

Одной из причин такой экспансии авторы документа называют тесную связь этой индустрии с производителями готовой еды и полуфабрикатов, которые совместно организовали мощное лобби для продвижения своего продукта.

В частности, по данным авторов доклада, лоббисты по всему миру успешно сопротивляются попыткам обязать производителей пальмового масла сообщать потребителям, что оно присутствует в готовом продукте. В списке ингредиентов его можно найти под любым из примерно 200 альтернативных названий - например, просто "жиры растительного происхождения".

В России, как и на всей территории Евразийского экономического союза, в 2018 году вступил в силу закон о новой маркировке молочной продукции. Однако он лишь обязывает производителей указывать, что продукт "содержит растительные жиры" - упоминание в составе ингредиентов пальмового масла по-прежнему не обязательно.

Еще раньше, в феврале 2016 года, российские власти даже собирались ввести на пальмовое масло специальный акциз. В министерстве экономики эту меру называли "очевидной вещью", однако спустя три месяца от введения акцизов отказались - как сообщили в министерстве, "в результате длительных обсуждений".