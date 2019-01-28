Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Jaguar i-Pace оказался хорошо защищенным

Сотни популярных марок автомобилей, включая самые продаваемые на сегодня, уязвимы для так называемого угона без ключей, свидетельствуют данные доклада британской организации по защите прав потребителей Which?.

Организация выяснила, что эта проблема затрагивает среди прочего такие популярные модели, как Ford Fiesta, Volkswagen Golf, Nissan Qashqai и Ford Focus.

Похитители автомобилей все чаще используют ноутбуки и другие портативные компьютеры для того, чтобы обойти электронные системы защиты этих автомобилей.

В то же время британское "Общество автопроизводителей и автодилеров" (SMTT) утверждает, что новые автомобили защищены от воровства, как никогда ранее.

Which? проанализировала данные ADAC - "Всеобщего немецкого автомобильного клуба", который уделяет большое внимание сравнительному анализу и проверке заявленного производителем качества автомобилей.

ADAC протестировал 237 автомобилей разных марок с бесключевым доступом, и обнаружил, что за исключением лишь трех, в них можно проникнуть.

Лишь последние модели Discovery и Range Roverа также Jaguar i-Pace производства 2018 года прошли тест без проблем.

"Воры похищают автомобили с бесключевым доступом вот уже несколько лет, но производители продолжают выпускать новые подобные модели, которые могут быть угнаны, что лишь расширяет возможности для злоумышленников", - говорится в заявлении Which?.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Все больше сходящих с конвейеров автомобилей оборудованы системой беcключевого доступа

Харри Роуз, редактор журнала Which? Magazine говорит, что автопромышленность должна серьезнее относиться к этой проблеме.

Все больше сходящих с конвейеров автомобилей оборудованы системой бесключевого доступа, при котором автовладельцу достаточно лишь помахать рукой или притронуться к машине, чтобы та открылась, при условии, что сам ключ находится на близком расстоянии, например, лежит в кармане.

Однако мошенники могут обмануть систему при помощи специальных приспособлений, проникнуть в автомобиль и уехать на нем.

Кражи автомобилей в Великобритании и остальной Европе резко сократились по сравнению с 1990-ми годами, но последние несколько лет кривая снова пошла вверх. Специалисты винят в этом системы бесключевого доступа.

Майк Хоуз, глава SMTT, говорит, что автопромышленность чрезвычайно серьезно относится к проблеме кражи автомобилей.

"Преступники все время изыскивают новые способы кражи автомобилей. Это постоянная борьба, и именно поэтому производители вкладывают миллиарды в развитие все более совершенных способов защиты", - говорит он.

"Но наша технология не всемогуща, и мы призываем власти запретить продажу приспособлений, которые производятся лишь для того, чтобы облегчить угон автомобилей", - добавляет специалист.