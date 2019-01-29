Huawei обвинена минюстом США в мошенничестве и краже технологий
Министерство юстиции США предъявило несколько уголовных обвинений китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei Technologies и ее финансовому директору Мэн Ваньчжоу.
Они обвиняются, в частности, в мошенничестве, препятствии правосудию и краже технологий американской компании T Mobile.
Мэн Ваньчжоу была арестована 1 декабря в Ванкувере по просьбе властей США, которые подозревают ее в нарушении режима санкций, наложенных на Иран.
Это дело сильно испортило отношения между Канадой и Китаем, не в последнюю очередь потому, что отец Мэн Ваньчжоу - основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй.
Компания Huawei и сама Мэн Ваньчжоу отрицают все предъявленные американскими властями обвинения.
В обвинении говорится, что компания Huawei предоставляла неверную информацию властям США и банкам по поводу своих отношений с двумя дочерними компаниями, Huawei Device USA и Skycom Tech, с целью ведения бизнеса с Ираном.
Согласно другому обвинению, Huawei похитила технологии T Mobile, которые американская фирма использовала для тестирования смартфонов. Кроме того, китайская компания обвинена в мошенничестве и препятствии правосудию.
Мэн Ваньчжоу была выпущена под залог в 10 млн канадских долларов и сейчас живет в Ванкувере в принадлежащем ей доме.
Но она остается под круглосуточным наблюдением, обязана носить электронный браслет и не может покинуть город до тех пор, пока не будет разрешен вопрос о ее возможной экстрадиции в США.
Министр торговли США Уилбур Росс сказал, что обвинения в адрес Huawei не имеют никакого отношения к продолжающимся торговым переговорам между США и Китаем.
В Вашингтон вскоре должна прибыть высокопоставленная делегация из Китая, для переговоров о том, как закончить торговую войну между обеими странами.