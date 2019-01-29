Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption И.о. генерального прокурора США Мэтью Уитакер предъявил обвинения в адрес Huawei и Мэн Ваньчжоу

Министерство юстиции США предъявило несколько уголовных обвинений китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei Technologies и ее финансовому директору Мэн Ваньчжоу.

Они обвиняются, в частности, в мошенничестве, препятствии правосудию и краже технологий американской компании T Mobile.

Мэн Ваньчжоу была арестована 1 декабря в Ванкувере по просьбе властей США, которые подозревают ее в нарушении режима санкций, наложенных на Иран.

Это дело сильно испортило отношения между Канадой и Китаем, не в последнюю очередь потому, что отец Мэн Ваньчжоу - основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй.

Компания Huawei и сама Мэн Ваньчжоу отрицают все предъявленные американскими властями обвинения.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Мэн Ваньчжоу - дочь основателя компании Huawei

В обвинении говорится, что компания Huawei предоставляла неверную информацию властям США и банкам по поводу своих отношений с двумя дочерними компаниями, Huawei Device USA и Skycom Tech, с целью ведения бизнеса с Ираном.

Согласно другому обвинению, Huawei похитила технологии T Mobile, которые американская фирма использовала для тестирования смартфонов. Кроме того, китайская компания обвинена в мошенничестве и препятствии правосудию.

Мэн Ваньчжоу была выпущена под залог в 10 млн канадских долларов и сейчас живет в Ванкувере в принадлежащем ей доме.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Дом Мэн Ваньчжоу в Ванкувере, где она вынуждена дожидаться решения суда

Но она остается под круглосуточным наблюдением, обязана носить электронный браслет и не может покинуть город до тех пор, пока не будет разрешен вопрос о ее возможной экстрадиции в США.

Министр торговли США Уилбур Росс сказал, что обвинения в адрес Huawei не имеют никакого отношения к продолжающимся торговым переговорам между США и Китаем.

В Вашингтон вскоре должна прибыть высокопоставленная делегация из Китая, для переговоров о том, как закончить торговую войну между обеими странами.