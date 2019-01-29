Коррупция крепчает: Россия потеряла несколько строчек в рейтинге Transparency

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Россия продолжила терять позиции в рейтинге CPI ("Индексе восприятия коррупции", составляемом организацией Transparency International), поравнявшись с Папуа-Новой Гвинеей, Ливаном, Ираном и Мексикой. При этом Россия впервые за три года ухудшила свой показатель в баллах.

По итогам 2018 года Россия набрала 28 баллов (из 100 возможных) и заняла в рейтинге 138-е место (из 180), потеряв один балл и опустившись на три строчки, говорится в исследовании, опубликованном Transparency International во вторник.

При этом Россия впервые с 2015 года набрала меньше 29 баллов, следует из данных организации. Максимальное число баллов, когда-либо присвоенных России, составляло 32, минимальное - 24.

CPI - индекс, измеряющий уровень восприятия коррупции в государственном секторе разных государств. Чем больше баллов набирает страна, тем лучше в ней обстоит ситуация с коррупцией.

Возглавила рейтинг 2018 года Дания, набравшая 88 баллов и опередившая лидера 2017 года - Новую Зеландию, набравшую 87 баллов и занявшую второе место. Третье место поделили Финляндия, Сингапур, Швеция и Швейцария - они набрали по 85 баллов.

Как отмечается в пресс-релизе Transparency International, в первую двадцатку лидеров впервые за долгое время не смогли попасть США. Страна потеряла сразу четыре балла (71 балл против 75 годом ранее) и четыре строчки в рейтинге (22-е место против 16-го).

Последнее место, как и в прошлом году, досталось Сомали. Страна набрала 10 баллов по сравнению с девятью баллами в 2017 году. Предпоследнюю строчку поделили Южный Судан и Сирия, набравшие по 13 баллов.

В группе стран СНГ и географических соседей России самый большой рывок совершил Таджикистан (25 баллов против 21-го годом ранее). Свое положение в рейтинге также улучшили Украина (32 против 30 баллов) и Молдавия (33 балла против 31-го).

Коррупция в России

В декабре прошлого года, в Международный день борьбы с коррупцией, Генпрокуратура России отчиталась о том, что в 2018 году брать взятки в России стали почти на 10% чаще, чем в 2017-м.

Согласно данным ведомства, за первые десять месяцев 2018 года был зафиксирован 3171 случай получения взятки, чаще всего их брали в Москве и Ростовской области (182 и 170 случаев соответственно). В первую пятерку также вошли Московская область (126 случаев), Челябинская область (100) и Краснодарский край (93).

Кроме того, на 10,5% выросло и число случаев дачи взятки: за период с января по октябрь 2018 года генпрокуратура зафиксировала 2251 случай против 2037 за аналогичный период 2017 года. По этому показателю лидировали Москва (127 случаев), Подмосковье (114) и Краснодарский край (73).

Всего, по данным Генпрокуратуры, за десять месяцев 2018 года было совершено 27 143 преступления коррупционной направленности, что на 1,9% больше, чем за январь - октябрь 2017 года.

"Проблемы с коррупцией нашей страны воспринимаются извне, поскольку действующие институты демократического общества зачастую подменяются их имитацией", - отмечают представители "Трансперенси Интернешнл - Россия".

По их мнению, для улучшения ситуации России необходимо дополнить законодательство нормами, регулирующими раскрытие бенефициарных собственников активов и защиту заявивших о коррупции, повысить независимость избирательных комиссий, разработать инструменты антикоррупционного образования и "более активно и охотно реагировать" на расследования журналистов и активистов, касающиеся должностных лиц.

В России же в течение нескольких лет наблюдается тренд на смягчение антикоррупционного законодательства в отношении чиновников, считает замгендиректора "Трансперенси интернешнл - Россия" Илья Шуманов. Об этом он заявил газете "Ведомости", комментируя инициативу минюста отменить наказание за "вынужденную коррупцию".