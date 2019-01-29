Суд арестовал обвиняемого в похищении картины Куинджи из Третьяковки

Правообладатель иллюстрации Russian Internal Ministry/TASS Image caption На видео, распространенном МВД, Чуприков говорит, что он законопослушный гражданин

Таганский суд Москвы арестовал на два месяца Дениса Чуприкова, задержанного по делу о похищении картины с выставки Архипа Куинджи в Третьяковской галерее.

Ранее во вторник стало известно, что Чуприкову предъявлено обвинение в хищении предметов, имеющих особую ценность, совершенном группой лиц по предварительному сговору. До этого в полиции говорили, что он действовал один из корыстных побуждений.

Чуприков подтвердил, что родился в Феодосии, прописан в Крыму, говорит, что женат гражданским браком и у него есть ребенок.

Следователь попросил заключить Чуприкова под стражу, поскольку тот, хоть у него и есть решистрация в Москве, живет в другом месте. Также следователь сказал, что у обвиняемого есть действующий загранпаспорт, он может скрыться или продолжать заниматься незаконной деятельностью.

Следователь также не исключил, что у обвиняемого были сообщеники, которые пока не установлены.

Адвокат Чуприкова в ответ заявил, что его подзащитный - гендиректор компании "Мегаполис", то есть он трудоустроен. По словам защитника, Чуприков дейтствительно не живет по месту регистрации, но у него есть постоянное место жительства в Подмосковье, где он проживает с женой и ребенком. В связи с этим адвокат попросил заключить Чуприкова под домашний арест по фактическому месту жительства.

Сам Чуприков отказался оценивать обоснованность обвинений против себя и уточнил, что хотел бы воспользоваться 51-й статей Конституции, позволяющей не свидетельствовать против себя. Как и адвокат, он попросил оставить его под домашним арестом. На вопросы журналистов о возможных сообщниках он не ответил.

В итоге суд арестовал Чуприкова до 27 марта. Судья сказала, что мера пресечения в виде заключения под стражу в наибольшой степени обеспечит нормальный ход следствия.

Похищение Куинджи

Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" была украдена с выставки в Третьяковской галерее в воскресенье, 27 января. Злоумышленник просто снял ее со стены на глазах у многочисленных посетителей и ушел.

Утром в понедельник полиция сообщила, что задержала подозреваемого по горячим следам и нашла картину. В МВД уточняли, что задержанный ранее проходил по делу о хранении наркотиков и находился под подпиской о невыезде. Позже было названо его имя - Денис Чуприков.

Как сообщали в МВД, подозреваемый был задержан в поселке Заречье Одинцовского района Подмосковья, там же, в одном из строящихся зданий, нашли спрятанную им картину.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Картину Куинджи удалось найти на следующий день после похищения

Как заявили в минкультуры, полотно, страховая сумма которого составляет 12 млн рублей, получило "незначительный ущерб в виде потертостей, причиненный преступником при варварской транспортировке".

На видео, распространенном полицией, Чуприков говорит, что он законопослушный гражданин и не совершает преступлений. На вопрос, что он делал, когда была похищена картина, мужчина отвечает: "Плохо помню. Надо освежить память".

Позже газета "Коммерсант" сообщила, что Чуприков признался полицейским, что украл картину, чтобы продать ее и рассчитаться с долгами. При этом издание отмечало, что в правоохранительных органах не исключают, что на преступление его мог кто-то подтолкнуть.

По информации газеты, выйти на след похитителя было несложно: полицейские нашли отпечатки пальцев на раме и выяснили, что они принадлежат 32-летнему Чуприкову, которого в декабре прошлого года задерживали с наркотиками в кармане.

Кроме того, за два месяца до этого Чуприкова привлекали к административной ответственности за неповиновение полицейским, которые пытались доставить его в отделение за неправильную парковку, писало издание.

Газета также отмечала, что до переезда в московский регион Чуприков якобы "был вовлечен в ряд афер в родной для него Феодосии".