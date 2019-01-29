Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Джон Болтон (слева) и Стивен Мнучин объявили о санкциях против компании PDVSA

Власти США ввели санкции в отношении государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA и еще раз призвали президента Николаса Мадуро передать власть оппозиции.

Как пояснил министр финансов США Стивен Мнучин, все активы PDVSA в американской юрисдикции заблокированы, а сделки с ними запрещены.

"Цель санкций - изменить поведение [властей Венесуэлы]. Когда наступит признание того, что компания является собственностью законных правителей, законных лидеров, тогда эти деньги будут доступны [главе Национальной ассамблеи Хуану] Гуайдо", - сказал Мнучин.

Ранее Гуайдо, на прошлой неделе объявивший себя временным президентом страны, заявил о том, что он берет на себя контроль над зарубежными активами Венесуэлы, чтобы не дать Мадуро возможности "опустошить казну".

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что санкции направлены против Мадуро и его соратников.

"Мы продолжаем разоблачать коррупцию Мадуро и его окружения, и сегодняшнее решение гарантирует, что они больше не смогут отнимать то, что принадлежит народу Венесуэлы", - сказал Болтон.

Николас Мадуро заявил, что уже дал поручения руководству PDVSA принять меры по защите своего имущества и активов, в том числе в судебном порядке.

"С помощью этой меры они хотят украсть у венесуэльского народа Citgo (американская "дочка" PVDSA). Венесуэльцы, будьте на страже!", - заявил Мадуро.

В своем "Твиттере" президент назвал санкции США "односторонними, незаконными, преступными и аморальными".

Пропустить Twitter пост , автор: @NicolasMaduro Las llamadas "sanciones" anunciadas por John Bolton, son unilaterales, ilegales, criminales e inmorales; pretenden robarle la empresa CITGO a los venezolanos. En los próximos días anunciaremos medidas necesarias y contundentes para proteger los intereses de la Nación. pic.twitter.com/7UJKwlMvem — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 29 января 2019 г.

На сегодняшний день Венесуэла входит в четверку главных поставщиков нефти в США: туда отправляется более 40 процентов венесуэльского нефтяного экспорта.

Мировые цены на нефть во вторник утром продемонстрировали незначительный рост на фоне новостей о санкциях.

Загадочная запись

Выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, Болтон держал в руках блокнот, на первой странице которого журналисты разглядели запись "5000 военных в Колумбию".

Представитель минобороны США заявил, что власти не планируют отправлять военных в Венесуэлу, а представитель Белого дома на вопрос о смысле записи ответил цитатой из Трампа: "Все варианты рассматриваются".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Запись в блокноте Болтона вызвала волну споров и предположений

Министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо заявил, что он не знает смысла записи в блокноте Болтона и что ему ничего не известно о планах отправить в Колумбию американских военных.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала запись Болтона в своем "Фейсбуке".

"Напомню, что "возвращение демократии" в Венесуэлу, а, называя вещи своими именами, дестабилизация ситуации в этой стране осуществляется именно с территории Колумбии", - написала она.

Натали Шерман, Би-би-си

Решение США ввести санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании принято с целью усилить давление на правительство Мадуро.

При этом пока сложно предсказать, каким будет их влияние, учитывая, что нефтеперерабатывающие заводы США в последние месяцы сократили заказы в предчувствии этого шага, как сказал Мнучин.

Правительство Мадуро все еще придерживается жесткой позиции, несмотря на экономический кризис, резкое сокращение нефтедобычи и усилия США по изоляции страны. Если такие страны, как Россия и Китай, продолжат поддерживать Венесуэлу, то Каракас может обратиться к ним за дополнительной помощью.

Программный директор Международной кризисной группы по странам Латинской Америки Иван Бриско заявил, что Мадуро, скорее всего, сможет удержаться в условиях санкций.

При этом он отметил, что для граждан Венесуэлы ситуация будет лишь ухудшаться, если США, Китай и Россия продолжат рассматривать страну как "футбольный мяч в большой политической игре".