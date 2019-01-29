Фото: телескоп "Хаббл" сфотографировал теряющую газ галактику

Правообладатель иллюстрации NASA

Радиотелескоп "Хаббл" запечатлел исток газа из спиральной галактики D100. Космическое агентство НАСА опубликовало снимки.

Космический телескоп Hubble сфотографировал, как спиральная галактику D100 в скоплении Волос Вероники стремительно теряет газ, необходимый для создания новых звезд.

Скопление Волос Вероники находится на расстоянии около 320 миллионов световых лет от Земли. В ней более тысячи галактик, D100 - одна из них.

Она на огромной скорости движется к центру скопления, оставляя за собой шлейф водорода и пыли.

Правообладатель иллюстрации NASA

"Эта галактика - особенно яркий пример процессов, происходящих в массивных кластерах, когда галактика превращается из здоровой спиральной галактики в "красную и мертвую", - объясняет астролог Уильям Крамер.

Со временем спирали галактики исчезнут, и в ней останутся только старые звезды, говорит он.

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