Двойной удар: как санкции США против Венесуэлы затронут Россию

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Власти США ввели санкции против государственной нефтяной корпорации Венесуэлы PDVSA. Фактически речь идет о запрете поставок главного экспортного товара страны - нефти - в США. Санкции хоть напрямую и не касаются России, но влияние все же окажут, полагают аналитики.

Санкции запрещают американским компаниям проводить сделки с PDVSA. Американская "дочка" венесуэльской компании - Citgo Petroleum - продолжит работать при условии, что заработанные ею деньги не будут направляться в PDVSA, а останутся на счетах в США.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что США заблокируют 7 млрд долларов активов PDVSA, потери экспортных поступлений составят еще более 11 млрд долларов.

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, который объявил себя новым президентом страны и которого поддерживают США, заявил в интервью Wall Street Journal, что его временная администрация благодаря действиям США сможет получить доступ к активам на 500 млрд долларов.

В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что уже дал поручения руководству PDVSA принять меры по защите имущества и активов, в том числе в судебном порядке.

Напрямую эти санкции России не коснутся. Но влияние на российскую экономику все же возможно, говорят Би-би-си опрошенные аналитики.

Санкции против PDVSA, фактически останавливающие поставки венесуэльской нефти в США, "это прямой удар не только по Мадуро, но и по интересам России, которая, скорее всего, столкнется сейчас с неплатежами по выданным кредитам", пишет в своем блоге директор аналитического департамента "Локо Инвест" Кирилл Тремасов.

Сейчас долг Венесуэлы перед Россией составляет 3 млрд долларов, заявил 29 января заместитель министра финансов России Сергей Сторчак. Чиновник допустил проблемы с обслуживанием этого долга. "Все зависит сейчас от армии, от военнослужащих, насколько они будут верны своему долгу и присяге. Другую оценку трудно дать, невозможно", - цитирует слова Сторчака агентство ТАСС.

Венесуэла согласно договоренностям платит по российскому кредиту два раза в год - в сентябре и марте. Следующий платеж в 100 млн долларов от страны должен поступить в марте этого года. Просрочек Венесуэла не допускала, уточнил Сторчак.

"Суверенный заемщик не платит либо когда не хочет, либо когда не может. Не может - это дефолт, не хочет - это политика", - заявил Сторчак.

Позже пресс-служба минфина выпустила заявление, согласно которому они ожидают платеж по долгу в конце марта.

Под давлением США концентрация экономических рисков в Венесуэле будет лишь возрастать, а приход к власти оппозиции может стать "разрядкой", так как тогда США могут снять санкции, соглашается главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

Рейтинговое агентство Moody's в марте снизило рейтинг Венесуэлы до уровня C - преддефолтного уровня. Одной из основной причин снижения стало падение доходов от добычи нефти.

S&P снизило рейтинг Венесуэлы в ноябре 2017 года до дефолтного уровня. В последнем отчете агентства по стране от мая 2018 года говорится, что страна страдает от гиперинфляции, экономического кризиса и разрушения институтов. В агентстве полагают, что Венесуэла не сможет в будущем платить по части своих долгов.

У S&P есть отдельный отчет по PDSVA, у которой также дефолтный рейтинг. В агентстве сообщили, что компания не может выплатить купоны по целому ряду долговых бумаг. В агентстве сомневаются, что компания, у которой не хватает ликвидности, в будущем сможет расплатиться по своим долгам. Тем более что добыча нефти находится на исторически низком уровне.

Добыча нефти в 2018 году в Венесуэле оказалась на самом низком уровне за последние 28 лет, сообщал в начале января Блумберг.

Венесуэла ранее была зависима от экспорта в США, но сейчас свою роль играют поставки в другие страны, например, в Китай и Россию, говорит ректор РЭШ Рубен Ениколопов. Это подтверждают данные министерства энергетики США: если в январе 2009 года США импортировали из Венесуэлы почти 42 тысячи баррелей нефти, то в январе 2018 года уже чуть более 16 тысяч, а в октябре - 17,6 тысяч. Это последние доступные данные.

Но и тогда есть риски невозврата долгов: нефтяная отрасль будет еще несколько лет восстанавливаться, а "при погашении своих долговых обязательств республике придется сводить концы с концами", - сказал аналитик Би-би-си.

Россия уже дважды реструктурировала кредиты Венесуэле на фоне экономического кризиса в стране. В первый раз это произошло в сентябре 2014 года, а затем в ноябре 2017 года. Тогда долг был реструктурирован на 10 лет.

Будет ли влияние на "Роснефть"

У "Роснефти" есть совместное предприятие с PDSVA - Petromonagas. С предприятия нефть в основном идет в Россию и в Индию, то есть санкции США его не затрагивают.

У "Роснефти" есть лицензия на разработку месторождений Патао и Мехильонес на шельфе Венесуэлы сроком на 30 лет. Компания имеет право экспортировать газ из страны.

На бизнес в Венесуэле приходится всего 2,5% выручки компании, посчитал Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

В 2014 году "Роснефть" выдала PDVSA 6,5 млрд долларов в качестве предоплаты за поставку нефти. На 30 сентября прошлого года, согласно отчетности российской компании, долг составлял 3,1 млрд долларов. Часть акций Citgo находятся в залоге у "Роснефти" в качестве обеспечения по этому долгу.

Долг должен быть погашен до 2020 года.

Участие "Роснефти" в совместных с PDSVA проектах происходит в формате "белых оазисов", сказал Би-би-си Покатович.

"Можно предположить, что проекты по геологоразведке и нефтедобыче, в которых участвует российская нефтяная компания, находятся под ее полным контролем, в том числе охраняются милитаризованными формированиями", - сказал он. В такой ситуации, по его мнению, даже в условиях санкций со стороны США эти проекты продолжат работать.

Однако аналитик видит другие риски для компании - например, невозврат долга в 3 млрд долларов. Риски этого возрастают, по его мнению, если Мадуро останется у власти. В этом случае он видит риск "возрастания санкционного давления на Венесуэлу со стороны штатов вплоть до повторения полноценного "иранского" сценария нефтяного эмбарго 2012 года".

"Американские санкции в отношении венесуэльской нефтяной госкомпании могут повлиять на бизнес "Роснефти" в регионе, но напрямую ее не заденут", - делает вывод Ващенко.

Русская служба Би-би-си направила запрос в "Роснефть" и ожидает ответа.