"Вынужденная коррупция": соцсети высмеяли инициативу минюста России

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сослаться на обстоятельства непреодолимой силы нельзя будет, например, в суде по делу о получении взятки

Минюст России предложил не наказывать чиновников за нарушение антикоррупционного законодательства, если соблюсти его мешали "обстоятельства непреодолимой силы".

Министерство совместно с другими ведомствами подготовило проект поправок. Они касаются только закона "О противодействии коррупции", и сослаться на объективные обстоятельства нельзя будет, например, в суде по делу о получении взятки.

Минюст не уточнил, что подразумевает под "обстоятельствами непреодолимой силы". В ответ на запрос газеты "Ведомости" в министерстве сказали, что о конкретных случаях сообщат позже. Кроме того, проектом поправок предлагается ввести термин "вынужденная коррупция".

В Кремле сказали, что с этой инициативой незнакомы. "Никак не оцениваем, нет никакой позиции", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Член президентского совета по правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов полагает, что действительно возможны разные ситуации, в которых чиновник объективно не может соблюсти антикоррупционное законодательство. Например, когда человек, имеющий зарубежные счета, по закону должен закрыть их, становясь чиновником, но не может этого сделать, так как попал под международные санкции.

Кабанов приводит другой пример: "Чиновник находится в ситуации бракоразводного процесса. Но он еще не развелся. Декларировать согласно закону у нас должны не только чиновники, но и ближайшие их родственники. Жена говорит: я не буду декларировать, не хочу".

Пользователи социальных сетей живо отреагировали на новые предложения минюста.

Пропустить Twitter пост , автор: @Sem7ser - Вы всю жизнь работали чиновником, откуда у вас вилла на Рублёвке и в Швейцарии, квартира на Тверской и коллекция дорогих часов и машин?

- Просто мне нравится шикарная жизнь, а это обстоятельство непреодолимой силы. pic.twitter.com/GjiBezuqYL — Ivan Semyonov (@Sem7ser) 29 января 2019 г.

Пропустить Twitter пост , автор: @JoN_TM Готовятся поправки в закон, разрешающий чиновникам бесплатно давить пешеходов "вследствие обстоятельств непреодолимой силы". «Если пострадавший попал в расчётную зону тормозного пути автомобиля чиновника, то виноваты законы физики и пешеход», – пояснили в Минюсте РФ. — Гуго Карлович ™ (@JoN_TM) 29 января 2019 г.

Пропустить Twitter пост , автор: @_U_R_I_c 1. Человек родился в России.

2. Человек после этого стал чиновником.



Предлагаю считать это обстоятельствами непреодолимой силы, извиняющими коррупцию. — Ехидные твиты (@_U_R_I_c) 29 января 2019 г.

Пропустить Twitter пост , автор: @nedouchennn Про обстоятельства непреодолимой силы:

Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости,застенчивости и конфуза.(с) pic.twitter.com/Wc0Ap3QCzF — nedouchennn (@nedouchennn) 29 января 2019 г.

Пока что проект находится только на стадии общественного обсуждения и даже не внесен в Госдуму.