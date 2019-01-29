"Вынужденная коррупция": соцсети высмеяли инициативу минюста России
Минюст России предложил не наказывать чиновников за нарушение антикоррупционного законодательства, если соблюсти его мешали "обстоятельства непреодолимой силы".
Министерство совместно с другими ведомствами подготовило проект поправок. Они касаются только закона "О противодействии коррупции", и сослаться на объективные обстоятельства нельзя будет, например, в суде по делу о получении взятки.
Минюст не уточнил, что подразумевает под "обстоятельствами непреодолимой силы". В ответ на запрос газеты "Ведомости" в министерстве сказали, что о конкретных случаях сообщат позже. Кроме того, проектом поправок предлагается ввести термин "вынужденная коррупция".
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В Кремле сказали, что с этой инициативой незнакомы. "Никак не оцениваем, нет никакой позиции", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Член президентского совета по правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов полагает, что действительно возможны разные ситуации, в которых чиновник объективно не может соблюсти антикоррупционное законодательство. Например, когда человек, имеющий зарубежные счета, по закону должен закрыть их, становясь чиновником, но не может этого сделать, так как попал под международные санкции.
Кабанов приводит другой пример: "Чиновник находится в ситуации бракоразводного процесса. Но он еще не развелся. Декларировать согласно закону у нас должны не только чиновники, но и ближайшие их родственники. Жена говорит: я не буду декларировать, не хочу".
Пользователи социальных сетей живо отреагировали на новые предложения минюста.
Пока что проект находится только на стадии общественного обсуждения и даже не внесен в Госдуму.