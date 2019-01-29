Италия понизила пенсионный возраст. Эксперты назвали это ошибкой

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Предыдущая пенсионная реформа в Италии привела к протестам

Президент Италии Серджо Маттарелла подписал закон, понижающий пенсионный возраст в стране. Теперь время выхода на пенсию будет рассчитываться по так называемой "квоте 100", которая складывается из возраста и стажа работы. Эксперты критикуют реформу.

Новый закон означает, что пенсионный возраст в Италии снизится с 66 (для женщин) и 67 (для мужчин) до 62 лет - правда, только в том случае, если к этому моменту трудовой стаж составляет не менее 38 лет.

В законе отдельно прописана возможность досрочно выйти на пенсию в том случае, если стаж составляет 41 год для женщин и 42 - для мужчин.

Кроме того, президент Маттарелла одобрил введение безусловного базового дохода для малоимущих, безработных и пожилых.

Итальянцы, находящиеся ниже уровня абсолютной бедности, смогут получать до 780 евро в качестве меры социальной поддержки.

Как такое возможно?

В 2011 году во время пенсионного кризиса власти Италии повысили пенсионный возраст до 66-67 лет при минимальном стаже в 20 лет.

Размер пенсий определялся не по средней зарплате, а по числу выплат в социальный фонд. Такими непопулярными мерами правительство пыталось снизить процент ВВП, уходящий на выплату пенсий.

Впрочем, по данным за 2018 год, этот показатель держится на отметке в 16,5%. С таким результатом Италия занимает в ЕС второе место после Греции. Для сравнения - Ирландия тратит на пенсионные выплаты только 5,5% ВВП.

Сейчас Италия занимает третье место в ЕС по уровню безработицы c 10,5%, обходя Испанию и Грецию. При этом, как отмечают итальянские СМИ, почти 20% молодых людей официально нигде не работают.

Нынешние реформы по снижению пенсионного возраста и введению безусловного базового дохода правящие партии - "Движение 5 звезд" и "Лига" - обещали провести еще перед выборами. Правительство считает, что эти реформы в итоге приведут к уменьшению безработицы среди молодежи.

"Это большая ошибка"

Несмотря на то что вице-премьер Италии Луиджи ди Майо назвал принятие закона шагом на пути создания в Италии "государства всеобщего благоденствия", однако с такой оценкой согласны далеко не все.

В конце 2018 года отношения Италии и ЕС переживали один из самых сложных периодов: итальянский госдолг, составивший 2,3 трлн евро, - на втором месте среди стран ЕС после Греции.

Брюссель требовал внести обязательные поправки в проект бюджета Италии на 2019 год, который сильно противоречил тем обязательствам по сокращению госдолга, которые ранее взял на себя Рим.

Затянувшийся конфликт удалось урегулировать в конце декабря - Еврокомиссия отказалась от штрафных мер в отношении Италии.

"Решение не идеальное. Оно не обеспечивает долгосрочного решения экономических проблем в Италии", - сказал тогда заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Правящие в италии "Лига" и "Движение 5 звезд" рассчитывают, что дорогостоящие меры в итоге приведут к росту инвестиций, но эксперты в этом сомневаются.

Это решение итальянского правительства продиктовано популизмом, считает главный экономист банка "Ренессанс Капитал" Чарльз Робертсон.

"Италия совершила большую ошибку. [Закон] не повышает эффективность и рост экономики. Он по сути означает, что Италия - экономика с высокими налогами и высокими расходами, причем расходы сосредоточены на потреблении, а не на инвестициях. Это плохой ход", - сказал Би-би-си эксперт.