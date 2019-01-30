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Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации, сообщают российские информагентства со ссылкой на источники.

По их информации, верхняя палата российского парламента дала согласие на задержание 32-летнего сенатора.

Источник ТАСС сообщил, что перед задержанием парламентария пленарное заседание Совета Федерации неожиданно для прессы было переведено в закрытый режим, а вход в зал перекрыли сотрудники Федеральной службы охраны.

"Арашуков был арестован прямо в зале после начала заседания", - сказал собеседник РИА Новости.

Источник РИА Новости сообщает, что причиной задержания Арашукова могли стать "поддельные документы, на основании которых он стал сенатором".

В то же время источник Интерфакса связывает задержание с убийством, совершенным в 2010 году.

По сведениям ТАСС, Арашукова подозревают в нескольких преступлениях, в том числе в организации преступного сообщества.

В конце сентября 2018 года РБК сообщал, что в отношении Арашукова расследуется уголовное дело в Объединенных Арабских Эмиратах. По данным издания, его заподозрили в фальсификации вида на жительство, которая позволила ему стать членом Совета Федерации.

В начале сентября стало известно, что трое человек, арестованных в Карачаево-Черкесии по делу о заказных убийствах, на допросах дали показания о причастности к ним сенатора Арашукова. Представитель Арашукова назввал эти обвинения безосновательными. Они отрицали и то, что против сенатора было возбуждено дело в Объединенных Арабских Эмиратах.