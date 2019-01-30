На Украине возбудили дело о пропаже капитана российского судна "Норд"

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Полиция Запорожской области возбудила уголовное дело в связи с исчезновением капитана крымского судна "Норд" Владимира Горбенко, обвиняемого украинской стороной в незаконном рыбном промысле и нарушении порядка въезда из аннексированного Крыма.

Горбенко на момент пропажи находился на свободе - ранее он был отпущен из-под стражи под личное обязательство о явке к следователю. На время следствия он остановился у родственников в Мелитополе.

С заявлением о пропаже Горбенко обратился в Мелитопольское отделение полиции его брат.

"Открыто производство по статье 115 Уголовного кодекса с дополнительной квалификацией "без вести пропавший", - заявили Интерфакс-Украина в пресс-службе управления МВД.

В полиции отметили, что открытие дела по статье 115 УК Украины ("умышленное убийство") - это стандартная процедура для начала розыскных мероприятий по заявлению об исчезновении человека.

Адвокат Горбенко Максим Могильницкий сообщил о пропаже своего подзащитного в понедельник, 28 января. Он заявил со ссылкой на родственников Горбенко, что тот пропал из дома около полудня в субботу, 26 января, и с тех пор не выходит на связь. Адвокат предположил, что исчезновение Горбенко может быть связано с украинскими спецслужбами.

Во вторник спикер Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская сообщила, что сведений о задержании капитана сотрудниками спецслужбы нет.

Рыболовецкое судно "Норд" было задержано украинскими пограничниками 25 марта 2018 года в Азовском море. Оно шло в составе колонны российских рыбопромысловых судов под российским флагом и было зарегистрировано в керченском рыбколхозе.

У всех членов экипажа были российские паспорта, выданные в Керчи, но в Киеве заявили, что считают моряков украинскими гражданами.

Девять членов экипажа судна "Норд" были оштрафованы, в октябре семерых из них обменяли на семерых украинских моряков с судна "ЯМК-0041", ранее задержанного российскими пограничниками.

Капитан судна "Норд" Владимир Горбенко был арестован. Ему инкриминировали "нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны" и незаконное занятие рыбным промыслом.

Вскоре Херсонский суд отпустил Горбенко под личное обязательство о явке и с запретом посещать Крым. На время досудебного следствия он находился у родственников в Мелитополе.