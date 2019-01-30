На берегу во Франции нашли подушки. Полагают, что они из самолета Эмилиано Сала

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пока Эмилиано Сала считается пропавшим без вести

На берегу моря во Франции найдены две подушки, вероятно находившиеся в пропавшем легкомоторном самолете с аргентинским форвардом футбольного клуба "Кардифф" Эмилиано Сала на борту.

Две подушки от кресел самолета были обнаружены французскими властями в понедельник на пляже Сюртенвилль на Котантенском полуострове на северо-западе Франции.

После этого британский Отдел по расследованию воздушных происшествий (AAIB) определил район подводного поиска площадью в 4 квадратных морских мили, где предположительно могут находиться обломки самолета.

Этот район был очерчен исходя из анализа траектории и последнего зафиксированного радарами местоположения самолета. Дно в районе предполагаемого крушения будет обследовано сонарами, а в случае обнаружения обломков будет задействован подводный аппарат.

Поиски займут не менее трех дней и начнутся не ранее конца недели. Пока началу поисков препятствуют плохие погодные условия.

Легкомоторный самолет "Пайпер Малибу", на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, пропал с радаров во время полета над Ла-Маншем 22 января. Незадолго до этого полета Сала подписал контракт с валлийским "Кардиффом" и направлялся в расположение клуба из Франции.

Вместе с футболистом пропал английский пилот Дэвид Ибботсон. Власти не рассчитывают найти ни того ни другого живыми.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Самолет "Пайпер Малибу" пропал с радаров над Ла-Маншем

Эмилиано Сала провел почти всю карьеру во французских клубах и был одним из самых результативных нападающих в чемпионате. Последние три года он выступал за "Нант".

Последняя запись в "Твиттере" футболиста - прощальное фото с одноклубниками из "Нанта".

В середине января "Кардифф Сити" объявил о переходе Салы. Для валлийского клуба этот трансфер стал самым крупным в истории - стоимость сделки оценивается в 15 млн фунтов стерлингов.

Семья и поклонники футболиста собрали 290 тыс. фунтов стерлингов (380 тыс. долларов) на организацию поиска на частные средства.

В AAIB заявили, что им известно о параллельной частной поисковой операции. "Мы тесно взаимодействуем с теми, кто в ней участвует, для максимизации шансов на обнаружение обломков и обеспечения безопасности поисковой операции", - отмечается в сообщении ведомства.