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На этой неделе в США ожидаются аномальные морозы, предупредили метеорологи, объяснив редкое для этой местности погодное явление влиянием полярного вихря. В некоторых местах температура может опуститься до -53 градусов по Цельсию.

Власти штата Айова посоветовали местным жителям по возможности не дышать глубоко и не разговаривать на улице.

В штатах Среднего Запада США Висконсине, Мичигане и Иллинойсе объявлено чрезвычайное положение. Аналогично поступили и в более южных штатах, Алабаме и Миссисипи.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сильнее всего, как ожидается, морозы ударят по Чикаго

Сотрудник американской Национальной метеорологической службы Джон Гаган отметил: "Подобная интенсивность холодного воздуха, я бы сказал, случается раз в поколение".

Метеорологи предупредили, что существует вероятность получения обморожения всего за 10 минут нахождения на сильном морозе.

Пик экстремальных температур, как ожидается, придется на период со вторника до четверга, когда в Чикаго будет холоднее, чем в Антарктиде.

Предполагается, что температура в этом одном из крупнейших городов США опустится до -33 градусов, но из-за сильного ветра будет казаться, что на улице минус 46, предупредили власти.

Сильные снегопады ожидаются в Висконсине и Иллинойсе, а также в южных штатах Алабама и Джорджия.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В некоторых штатах объявлено чрезвычайное положение

Дональд Трамп и глобальное потепление

Президент США Дональд Трамп, известный своим нежеланием признавать, что глобальное потепление - результат деятельности человека, пошутил в "Твиттере", что именно сейчас не хватает глобального потепления.

"Что случилось с глобальным потеплением? Скорее возвращайся, ты нам так необходимо!" - написал он.

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump In the beautiful Midwest, windchill temperatures are reaching minus 60 degrees, the coldest ever recorded. In coming days, expected to get even colder. People can’t last outside even for minutes. What the hell is going on with Global Waming? Please come back fast, we need you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 января 2019 г.

В свою очередь Национальное управление океанических и атмосферных исследований написало в "Твиттере", что зимние бури - вовсе не показатель отсутствия глобального потепления.

По мнению метеорологов, резкое похолодание связано с внезапным потеплением в районе Северного полюса, вызванным теплым фронтом из Марокко.

Из-за этого полярный вихрь оказался нарушен, и массы холодного воздуха сместились к югу, рассказал Ассошиэйтед пресс эксперт по изучению зимних бурь Джуда Коэн.

Ведущие мировые ученые считают, что в результате глобального потепления, вызванного деятельностью человека, зимы в мире могут стать более суровыми.

К чему привело резкое похолодание?

По информации полиции Чикаго, было отмечено несколько случаев уличных грабежей, когда людям угрожали огнестрельным оружием.

Особым спросом у грабителей пользуются пуховики фирмы Canada Goose, стоимость которых достигает 1100 долларов.

Билеты на мюзикл "Гамильтон" продаются в два раза ниже обычной стоимости - за 70 долларов, потому что люди не решаются выходить на мороз.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Автомобилистам рекомендуют брать с собой теплые вещи и быть особо осторожными на дорогах

В среду и четверг будет закрыт зоопарк в Чикаго. Это лишь четвертый подобный случай за его 85-летнюю историю.

Во вторник в США было отменено более 1100 внутренних авиарейсов.

В штатах Среднего Запада закрыты тысячи школ и предприятий.

В некоторых городах открылись временные центры обогрева для бездомных.