В США пришли аномальные морозы. Ожидается до минус 53 градусов
На этой неделе в США ожидаются аномальные морозы, предупредили метеорологи, объяснив редкое для этой местности погодное явление влиянием полярного вихря. В некоторых местах температура может опуститься до -53 градусов по Цельсию.
Власти штата Айова посоветовали местным жителям по возможности не дышать глубоко и не разговаривать на улице.
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В штатах Среднего Запада США Висконсине, Мичигане и Иллинойсе объявлено чрезвычайное положение. Аналогично поступили и в более южных штатах, Алабаме и Миссисипи.
Сотрудник американской Национальной метеорологической службы Джон Гаган отметил: "Подобная интенсивность холодного воздуха, я бы сказал, случается раз в поколение".
Метеорологи предупредили, что существует вероятность получения обморожения всего за 10 минут нахождения на сильном морозе.
Пик экстремальных температур, как ожидается, придется на период со вторника до четверга, когда в Чикаго будет холоднее, чем в Антарктиде.
Предполагается, что температура в этом одном из крупнейших городов США опустится до -33 градусов, но из-за сильного ветра будет казаться, что на улице минус 46, предупредили власти.
Сильные снегопады ожидаются в Висконсине и Иллинойсе, а также в южных штатах Алабама и Джорджия.
Дональд Трамп и глобальное потепление
Президент США Дональд Трамп, известный своим нежеланием признавать, что глобальное потепление - результат деятельности человека, пошутил в "Твиттере", что именно сейчас не хватает глобального потепления.
"Что случилось с глобальным потеплением? Скорее возвращайся, ты нам так необходимо!" - написал он.
В свою очередь Национальное управление океанических и атмосферных исследований написало в "Твиттере", что зимние бури - вовсе не показатель отсутствия глобального потепления.
По мнению метеорологов, резкое похолодание связано с внезапным потеплением в районе Северного полюса, вызванным теплым фронтом из Марокко.
Из-за этого полярный вихрь оказался нарушен, и массы холодного воздуха сместились к югу, рассказал Ассошиэйтед пресс эксперт по изучению зимних бурь Джуда Коэн.
Ведущие мировые ученые считают, что в результате глобального потепления, вызванного деятельностью человека, зимы в мире могут стать более суровыми.
К чему привело резкое похолодание?
По информации полиции Чикаго, было отмечено несколько случаев уличных грабежей, когда людям угрожали огнестрельным оружием.
Особым спросом у грабителей пользуются пуховики фирмы Canada Goose, стоимость которых достигает 1100 долларов.
Билеты на мюзикл "Гамильтон" продаются в два раза ниже обычной стоимости - за 70 долларов, потому что люди не решаются выходить на мороз.
В среду и четверг будет закрыт зоопарк в Чикаго. Это лишь четвертый подобный случай за его 85-летнюю историю.
Во вторник в США было отменено более 1100 внутренних авиарейсов.
В штатах Среднего Запада закрыты тысячи школ и предприятий.
В некоторых городах открылись временные центры обогрева для бездомных.