Бывший глава Nissan обвинил коллег в своем аресте

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Бывший председатель совета директоров автопроизводителя Nissan Карлос Гон в первом интервью после своего ареста в Японии заявил, что его арестовали из-за "предательства и интриг" с участием топ-менеджмента компании.

Интервью Гон дал японскому изданию Nikkei. Он обвинил своих коллег из Nissan в том, что они хотели остановить план интеграции Renault с японскими автопроизводителями.

Менеджер уверен, что проверка, которая привела к его аресту, была проведена на основании информации, поступившей от его бывших коллег. В частности, говорит он, план обсуждался с одним из топ-менеджеров Nissan Хирото Саикавой.

Гон был арестован несколько месяцев назад в Японии, после чего Nissan выпустила заявление о том, что в течение нескольких лет Гон указывал в официальных данных заниженный размер своих компенсационных выплат - и в этом ему помогал исполнительный директор Nissan Грег Келли (по сообщениям, он также арестован).

Сумма выплат, которые глава концерна скрыл от регулятора, по некоторым данным, достигает 44 млн долларов. После ареста Гона уволили из Mitsubishi и Nissan. C поста главы Renault Гон уволился сам.

Сейчас он дожидается суда в Японии - его обвиняют по трем коррупционным статьям. Ранее суд отказался выпускать Гона под залог.

Карлос Гон - легендарный кризисный менеджер, известный тем, что он сумел вернуть прибыльность нескольким автогигантам.

В Японии Гон - герой комиксов манга. Он был архитектором альянса Renault-Nissan, к которому в 2016 году присоединилась и японская Mitsubishi.