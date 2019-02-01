Швейцария стала крупнейшим покупателем алюминия из России. Как так вышло?

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Из-за американских санкций продажи российского алюминия в США в прошлом году снизились почти на 1 млрд долларов. Но одновременно выросли продажи алюминия в Швейцарию - тоже на миллиард долларов. Единственный производитель алюминия в России - "Русал".

В апреле 2018 года американский минфин ввел санкции в отношении нескольких компаний российского миллиардера Олега Дерипаски. Под удар попал и "Русал" - второй по величине производитель алюминия в мире.

Санкции предполагали, что компании из США и других стран должны были в течение определенного срока прекратить взаимодействие с "Русалом". Вскоре после этого трейдеры начали отказываться от закупок российского алюминия по новым контрактам. Поставки металла по уже заключенным договорам продолжались.

Как это отразилось на продажах российского алюминия?

Из-за санкций, которые США сняли только в январе 2019 года, "Русал" мог лишиться как минимум миллиарда долларов. На столько снизились продажи алюминия в США.

Но неожиданно на схожую сумму выросли продажи алюминия в Швейцарию. Эта страна оказалась на первом месте по объему и стоимости закупленного у России алюминия, свидетельствуют данные таможенной статистики за январь-ноябрь прошлого года.

По данным таможни, за этот период в Швейцарию из России было поставлено 836,5 тыс. тонн алюминия и изделий из него на сумму в 1,26 млрд долларов.

Подсчеты Би-би-си, основанные на данных ФТС, подтвердил Центр международной торговли Москвы.

Экспорт российского алюминия в тоннах Поставки некоторым партнерам сократились, тогда как вывоз металла в Швейцарию резко вырос.

Минус миллиард

США в 2016-2017 годах были крупнейшим покупателем российского алюминия. Но в 2018 году продажи российского алюминия в Штаты сократились более чем в 2,5 раза - до 0,6 млрд долларов.

"Ряд американских потребителей предпочли снизить риски и заранее стали отказываться от закупок российского алюминия - вероятно, это объясняет снижение прямых продаж в США", - говорит аналитик инвестиционной группы "Атон" Андрей Лобазов.

Согласно российской статистике, сократились поставки и другим крупным партнерам, которые традиционно покупают много российского алюминия - Японии, Турции, Корее.

Экспорт российского алюминия в долларах США опустились на четвертую строчку

"По отчетности "Русала", особенно за II квартал 2018 года, видно, что вдвое сокращалась выручка от продаж в США и в Азию (в частности, в Японию), поскольку как раз истекали сроки долгосрочных договоров", - отмечает аналитик Райффайзенбанка Ирина Ализаровская.

Почему Швейцария?

Рост поставок в Швейцарию объясняется тем, что в этой стране зарегистрирован партнер и акционер "Русала" - трейдер Glencore, считает аналитик БКС Олег Петропавловский. По его мнению, трейдер покупал металл у "Русала" и продавал его сам на другие рынки.

"Я сильно сомневаюсь, что металл остался в Швейцарии, это очень дорогое место для его хранения", - добавляет управляющий директор консалтинговой компании AZ China Пол Адкинс.

Media playback is unsupported on your device Санкции сняты: как Дерипаска за день разбогател на $100 млн

"Резкий рост закупок Швейцарией может говорить о том, что швейцарский офис Glencore закупал алюминий у "Русала", а затем перенаправлял его на нужные рынки, где опасались прямых закупок от российской компании", - соглашается ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

В конце декабря агентство Блумберг со ссылкой на Citigroup сообщало, что около 300 тыс. тонн алюминия хранится на частных складах крупных европейских трейдеров. Это около 10% российского годового экспорта.

Совокупный экспорт российского алюминия В миллиардах долларов В тысячах тонн 2015 6,8 3 697 2016 5,7 3 757 2017 6,4 3 554 2018 6 3 148

Еще до введения санкций "Русал" объяснял большую долю поставок в Европу тем, что Glencore зарегистрирована в Швейцарии, напоминает Ализаровская.

"Но это не значит, что эти продажи шли в Европу, они могли идти в любые страны мира", - говорит эксперт.

Аналитик АКРА Максим Худалов считает, что речь может идти о группе небольших трейдеров. В Швейцарии расположены штаб-квартиры многих трейдерских компаний.

"Совершается много мелких сделок, которые хотя и нарушают санкционный режим США, но такие мелкие, что минфин США физически не сможет всех контрагентов занести в список на наложение вторичных санкций. Такие сделки проигрывают в рентабельности прямым контрактам для поставщика, зато позволяют продолжать работу даже на фоне жесткого давления США", - говорит Худалов.

По мнению аналитика, в связи с отменой санкций такая схема стала неактуальной, и в следующим году, вероятно, Швейцария исчезнет из списка крупнейших покупателей российского алюминия.

В компании Glencore отказались от комментариев, "Русал" на момент подготовки материала не ответил на запрос.

Источник в российской компании сообщил Би-би-си, что изменения в статистике связаны только с изменениями таможенных правил, по которым сейчас используется новый способ декларирования металла.

Потерянный экспорт

Для сравнения можно использовать данные по импорту российского алюминия зарубежными партнерами (так называемая "зеркальная" статистика).

Данные Международного торгового центра (ITC) за январь-сентябрь 2018 года показывают, что Швейцария действительно увеличила импорт алюминия из России по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Но объемы импорта, согласно "зеркальной" статистике, оказались в несколько десятков раз меньше, чем показывают данные ФТС.

Вместе с этим из статистики ITC следует, что импорт российского алюминия больше всего нарастили Германия и Норвегия.

Как изменился импорт российского алюминия За январь-сентябрь 2018 года закупки металла оказались на 8% ниже, чем годом ранее Кто больше всего снизил импорт тыс. долларов Кто больше всего нарастил импорт тыс. долларов США -415 811 Германия +235 535 Италия -68 341 Норвегия +145 049 Греция -46 412 Турция +116 026 Нидерланды -41 693 Корея +40 836 Бельгия -33 675 Бразилия +40 015 Итог -605 932 Итог +577 461

Когда в отношении "Русала" ввели санкции, немецкие компании первыми выразили озабоченность.

Санкции в отношении такого крупного производителя могут привести к остановке европейских заводов и дефициту металла у автопрозводителей, отмечала лоббистская организация WirtschaftsVereinigung Metalle, представляющая интересы более шести сотен европейских металлургических компаний.