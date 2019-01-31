На фильм "Дау" могли потратить 70 млн долларов. Это много?

Правообладатель иллюстрации Phenomen Films Image caption Работа над "Дау" продолжалась 13 лет

Общий бюджет проекта "Дау" режиссера Ильи Хржановского мог составить 70 млн долларов, утверждают источники Русской службы Би-би-си. Основным инвестором мог выступить предприниматель Сергей Адоньев, которого, как сообщали СМИ, Болгария лишила гражданства.

Подготовка к съемкам фильма "Дау" на основе автобиографии советского физика Льва Ландау началась в 2006 году. Одновременная премьера более десятка картин, смонтированных на основе 700 часов отснятого материала, состоялась спустя 13 лет в Париже, вызвав неоднозначную реакцию в европейской прессе.

Создатели никогда не раскрывали бюджет проекта. Общий размер затрат мог превысить 70 млн долларов, говорит собеседник Би-би-си, близкий к съемочной группе. "Правильная цифра", - подтверждает еще один источник.

В британской компании Phenomen, которая занимается постпродакшном "Дау", заявили Би-би-си, что не разглашают бюджет фильма.

Оставив в стороне художественные споры о "Дау", Русская служба Би-би-си изучила финансовую сторону проекта.

Растущая смета

Запуская съемки картины, создатели планировали потратить на "Дау" около 5 млн долларов, рассказал собеседник, близкий к съемочной группе. Этих денег должно было хватить на двухчасовой фильм на основе автобиографии жены Ландау.

Финансовую помощь проекту оказало министерство культуры России и Держкино Украины, выделив в сумме около 1,6 млн долларов по тогдашнему курсу национальных валют. Два немецких региональных фонда и европейский фонд Eurimages решили вложить в "Дау" 1,3 млн евро.

Этих денег вряд ли хватило бы на реализацию идей Ильи Хржановского: постепенно концепция проекта вышла за пределы биографической картины. В Харькове был построен макет советского института 1930-х годов, сотни статистов должны были постоянно носить одежду тех времен, а их быт тщательно фиксировался камерой.

Украинские журналисты, общавшиеся тогда со съемочной группой, оценивали бюджет картины уже в 10 млн долларов.

К тому же государственные структуры устали ждать окончания съемок и монтажа. Сначала российский минкульт через суд вернул выделенную субсидию. Потом примеру российских коллег последовали и в Держкино, ограничившись в итоге лишь взысканием пени.

В октябре 2018 года, за несколько месяцев до парижской премьеры, правление Eurimages решило прекратить поддержку "Дау" и не выделять второй транш в 240 тысяч евро, рассказала Би-би-си представитель фонда. В Eurimages также ждут отчета от создателей "Дау" об использовании выделенных средств, после чего у них могут потребовать вернуть и первый транш в 360 тысяч евро.

Впрочем, эти несколько сотен тысяч евро вряд ли сыграли ключевую роль в создании фильма, общий бюджет которого мог составить 70 млн долларов.

Правообладатель иллюстрации Phenomen Films Image caption Участники проекта жили на площадке - работали, влюблялись, ссорились

Основной инвестор проекта, который дал Хржановскому возможность "работать так, как он работает", появился осенью 2007 года. Об этом в интервью журналу "Сеанс" рассказывал первый продюсер "Дау" Артем Васильев, не называя фамилии.

В киносреде постоянно циркулировали слухи о том, что речь идет о российском предпринимателе Сергее Адоньеве. Однако ни он, ни создатели фильма не комментировали эту информацию. После начала показа "Дау" в Phenomen Films официально подтвердили, что именно Адоньев стал основным инвестором проекта.

Щедрый инвестор

Сергей Адоньев начинал свой бизнес в 1990-е: в партнерстве с Владимиром Кехманом, нынешним худруком Михайловского театра в Петербурге, он занимался поставками бананов и других фруктов в Россию.

В конце 1990-х годов суд Центрального округа Калифорнии обвинил Адоньева и еще нескольких человек в даче взятки казахским чиновникам для решения вопроса о поставке в Казахстан кубинского сахара, следует из материалов суда. В итоге он был приговорен к 30 месяцам тюрьмы, утверждал Forbes.

В 2018 году Болгария лишила Адоньева гражданства, узнав об этом старом американском деле, сообщили на прошлой неделе Reuters и "Радио Свободы" со ссылкой на болгарское министерство юстиции.

В 2000-е Адоньев занимался телекоммуникационным бизнесом, основав с партнерами компанию Yota. В 2013 года "Мегафон" приобрел Yota за 1,2 млрд долларов. Адоньев активно занимается благотворительностью, в 2018 году стал одним из спонсоров президентской кампании Ксении Собчак.

О масштабах поддержки проекта говорит отчетность британского траста Phenomen, на который замыкаются компании, участвующие в производстве "Дау".

В 2016 году траст получил пожертвований на сумму в 4,9 млн фунтов, в 2017-м - еще 11,3 млн фунтов. Основной жертвователь - анонимная компания Imbell c Британских Виргинских островов.

Практически все траты пришлись на постпродакшн фильма - так, в 2016 году на эти цели ушло почти 5 млн фунтов, в 2017-м - 3,2 млн (в эту сумму входят расходы на подготовку мероприятий).

Аренда особняка на улице Пикадилли в центре Лондона, где и монтировался "Дау", обходилась в среднем в 400 тысяч фунтов в год. Британское законодательство требует от трастов раскрывать даже вознаграждение своих топ-менеджеров - так, бонусы режиссера фильма Ильи Хржановского и исполнительного продюсера Мартины д'Анжелан-Шатильон составили за 2017 год составили в общей сложности 547 тысяч фунтов.

Русская служба Би-би-си попросила двух знакомых Адоньева передать ему вопросы, касающиеся "Дау", в том числе о мотивах таких серьезных вложений. Ответа не последовало.

Image caption Бюджет "Дау" уступает западным фильмам, но серьезные превышает стоимость российских картин

Бюджеты самых дорогих российских картин последних лет были в пределах 10-12 млн долларов, отмечает продюсер Игорь Мишин. Бюджет рекордсмена последнего новогоднего проката "Т-34" составил 10 млн долларов.

Впрочем, по сравнению с западными фильмами бюджет "Дау", наоборот, невелик: так, вышедший в прокат в декабре 2018 года "Аквамен" обошелся в 200 млн долларов, "Хроники хищных городов" - в 100 млн (данные "Кинопоиска").

"Некорректно сравнивать конкретные затраты на произведения между собой. Это неправильный подход, это подход старушек на лавочке. Никто не знает, как этот проект отзовется в истории мирового кинематографа. А это станет понятно в течение многих последующих лет", - отмечает Мишин.

Европейская критика

Показ 13 картин проекта "Дау" должен быть начаться 24 января в трех культурных пространствах Парижа, включая Центр Помпиду. Однако старт отложили на несколько дней: в последний момент выяснилось, что отсутствует разрешение от полиции.

Фильмы и сериалы, подготовленные на основе отснятого материала, будут показывать нон-стоп до конца февраля. Билетом на показы служат специальные "визы". При их получении зрители должны заполнить анкету, ответив на ряд личных вопросов.

Накануне начала показа французская Le Monde опубликовала большой материал об истории создания фильма с критикой сцен насилия. Хржановский теперь намерен судиться с изданием из-за цитирования его слов, которых сам режиссер, по его версии, никогда не произносил, рассказали Би-би-си в Phenomen.